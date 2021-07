IPO de Zomato : précommandez avec Paytm Money ; l’application lance une fonctionnalité pour soumettre une demande avant la date de début

Zomato est la première émission publique sur sa plate-forme à assister à la nouvelle fonctionnalité, à l’aide de laquelle les investisseurs peuvent demander la prochaine introduction en bourse 24h/24, 7j/7. (Photo : REUTERS)

Paytm Money a lancé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de postuler pour la prochaine introduction en bourse de Zomato avant même l’ouverture de l’abonnement. Zomato est la première émission publique sur sa plate-forme à assister à la nouvelle fonctionnalité, à l’aide de laquelle les investisseurs peuvent demander la prochaine introduction en bourse 24h/24 et 7j/7. La commande serait enregistrée sur le système de Paytm Money et serait envoyée à la bourse pour traitement à chaque ouverture de l’introduction en bourse. Les utilisateurs seraient informés de l’état de leur demande tout au long du voyage.

Paytm s’attend à ce que cette fonctionnalité augmente considérablement la participation des utilisateurs de détail aux introductions en bourse via sa plate-forme. Paytm Money a expliqué qu’une grande partie de la communauté des investisseurs ne négocie pas activement et est occupée pendant les heures de marché, manquant certaines des introductions en bourse. Paytm Money a informé que des milliers de candidats sur sa plateforme ont déjà passé leurs commandes au cours des 2 derniers jours.

Paytm Money, dans une note de presse, a expliqué que le processus de demande conventionnel pour les introductions en bourse était conçu autour des délais. Les utilisateurs peuvent demander une introduction en bourse uniquement pendant certaines heures de marché sur une fenêtre de 3 jours. Lors des introductions en bourse populaires, de nombreux acteurs du marché sont confrontés au problème de la congestion des serveurs/réseaux en raison d’une forte demande sur une courte période. “L’intérêt pour les introductions en bourse a augmenté au cours des deux derniers mois, et nous avons vu des cas où les utilisateurs ont manqué de postuler en raison de problèmes tels que des horaires serrés pendant les heures de marché et des retards de traitement liés à la demande sur les marchés”, a déclaré Varun Sridhar, PDG de Paytm Money.

Comment soumettre une commande d’introduction en bourse de Zomato pré-ouverte

Afin de soumettre une commande d’introduction en bourse de Zomato pré-ouverte, les utilisateurs devront vérifier les balises « Pré-ouverture » ​​sur la page IPO et ouvrir la page des détails de l’IPO. Les ordres pré-IPO ne peuvent être annulés ou modifiés qu’après la date de début de l’IPO. De plus, les utilisateurs peuvent vérifier les numéros de statut d’abonnement pour différentes catégories – investisseurs de détail, acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), investisseurs non institutionnels (NII) et employés – à partir de l’application. Entre autres fonctionnalités, les utilisateurs de Paytm Money peuvent compléter les demandes d’introduction en bourse en un seul clic, postuler via la catégorie des actionnaires et suivre les numéros d’abonnement IPO en direct. La société a développé une fonctionnalité pour le traitement UPI, où les utilisateurs n’auraient pas à saisir de détails à chaque fois qu’ils postulent pour l’introduction en bourse. Dans le cas où l’utilisateur possède des actions de la société mère, la nouvelle fonctionnalité de Paytm permettra de postuler via la catégorie d’actionnaire.

Ouverture de l’introduction en bourse de Zomato le 14 juillet

Le crore de Rs 9 375 de Zomato devrait ouvrir ses portes à la souscription le mercredi 14 juillet, dans la fourchette de prix de 72 à 76 Rs par action. L’émission sera réservée à 75 pour cent aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et à 15 pour cent aux investisseurs non institutionnels (NII). Les 10 pour cent restants de l’émission seront disponibles pour les investisseurs de détail. La partie ancrage est susceptible d’ouvrir le mardi 13 juillet 2021, un jour ouvré avant la date d’ouverture de l’offre publique.

