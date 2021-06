IPO DiDi : 13 choses à savoir sur le jeu chinois de covoiturage DIDI Stock

Ai-je est sur le point de faire des vagues lors du lancement de son offre publique initiale (IPO) aux États-Unis si l’on en croit les rapports.

Jetons un coup d’œil au discours sur l’introduction en bourse de DiDi et à ce que les investisseurs potentiels doivent savoir à ce sujet.

Selon des informations récentes, DiDi envisage de lancer ses actions aux États-Unis. La société a l’intention de le faire par le biais d’une offre publique initiale qui pourrait être évaluée à plus de 60 milliards de dollars. Le rapport affirme que DiDi envisage d’inscrire les actions de ses actions sur le New York Stock Exchange. Cela lui permettrait d’utiliser le téléscripteur DIDI pour ces actions. La société prévoit d’inscrire ses actions en tant que American Depositary Share et il y en aura un total de 288 millions dans l’introduction en bourse. Chacun de ces ADS coûterait entre 13 $ et 14 $ par action. Les rapports affirment que quatre ADS représenteront une action ordinaire de la société. La date exacte de l’introduction en bourse de DiDi est encore inconnue. Cependant, il semble que la société souhaite entrer en bourse le mois prochain. Les investisseurs intéressés par DiDi avant sa cotation en bourse voudront d’abord en savoir un peu plus. Par exemple, la société de covoiturage n’est pas rentable actuellement. C’est en dépit du fait qu’il couvre 90 % du marché chinois du covoiturage et voit ses revenus augmenter de 5 % par an de 2018 à 2020. Cela signifie que les investisseurs pourraient ne pas vouloir se lancer directement dans l’introduction en bourse de DiDi dès son lancement.

DiDi n’est pas la seule entreprise avec des nouvelles récentes d’introduction en bourse dont les investisseurs doivent être conscients.

Nous avons en fait vu quelques autres sociétés entrer en bourse récemment. Cela inclut les goûts de Doximité (NYSE :DOCS), et Bosquet (NASDAQ :GRVI). Vous pourriez aussi être intéressé par les raisons pour lesquelles Reddit est court Paysafe (NYSE :PSFE) stock aujourd’hui. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les liens suivants!

