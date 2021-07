IPO F45: 7 choses que les investisseurs potentiels en actions FXLV doivent savoir au début du trading

L’industrie du fitness a connu une course folle au cours des deux dernières années. En effet, les fermetures induites par la pandémie ont gravement nui à ces entreprises et investisseurs. Cependant, alors que les vaccinations continuent de s’intensifier et que la thèse de réouverture est forte, les investisseurs se tournent à nouveau vers l’industrie du fitness. Pour les investisseurs en Formation F45 (NYSE :FXLV), l’espoir est que cet élan se poursuive pour l’action FXLV.

Source : Shutterstock

Le fait que F45 ait choisi de devenir public maintenant n’est pas vraiment un casse-tête. Les investisseurs cherchent à mettre leur argent au service des entreprises mises à profit pour cette réouverture économique. Compte tenu de la demande refoulée de cours de fitness en personne, les investisseurs espèrent que l’avenir sera beaucoup plus prometteur pour ces jeux.

Aujourd’hui marquait le premier jour de cotation du F45. L’offre publique initiale (IPO) de la société semble jusqu’à présent s’être déroulée aussi bien que les investisseurs auraient pu l’espérer. En effet, étant donné l’évolution des prix sur le marché aujourd’hui, cela est particulièrement vrai.

Examinons quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur ce nouvel ajout à la NYSE.

L’action FXLV obtient de bons résultats lors de ses débuts sur le marché

F45 Training est un franchiseur de fitness opérant aux États-Unis, avec des opérations mondiales également. L’entreprise se concentre sur l’entraînement fractionné, en circuit et fonctionnel à haute intensité. Aujourd’hui, F45 a émis 20,3 millions d’actions au prix de 16 $ par action. La société a l’intention d’utiliser ce produit pour rembourser sa dette et financer son acquisition d’actifs pour l’entreprise de studios de cyclisme en salle de la société, ainsi que d’autres objectifs généraux de l’entreprise. . .

Goldman Sachs (NYSE :SG) et JP Morgan (NYSE :JPM) a dirigé la souscription de cette opération. Les actions de FXLV ont atteint 17,75 $ par action dans les échanges matinaux. Actuellement, l’action FXLV reste au-dessus de son prix d’introduction en bourse, dans un contexte de liquidation plus large du marché cet après-midi.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/07/f45-ipo-7-things-for-potential-fxlv-stock-investors-to-know-as-trading-begins/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC