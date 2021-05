IPO FIGS: 5 choses à savoir pour les investisseurs potentiels en actions FIGS

Actions de FIGUES (NYSE:FIGUES) a commencé à se négocier jeudi après que la société a annoncé mercredi son introduction en bourse (IPO). Cela dit, l’introduction en bourse de FIGS est déjà passionnante pour les investisseurs, car le titre est en plein essor.

Source: Shutterstock

Il s’agit d’une autre introduction en bourse en 2021, qui a accueilli un certain nombre d’entreprises introduites en bourse au cours des cinq premiers mois de l’année. Cependant, si vous ne travaillez pas dans le secteur de la santé, vous ne savez peut-être pas ce que sont les FIGS ou ce qu’elles font.

Alors, dans cet esprit, plongeons-nous et examinons de plus près la société et l’introduction en bourse de FIGS.

Basée à Santa Monica, FIGS est une «marque de vêtements de santé et de style de vie» fondée en 2013. La société fabrique un certain nombre d’articles différents pour les hommes et les femmes, allant des gommages et blouses de laboratoire aux masques et boucliers. Le PAPE FIGS comprend 26 386 363 actions ordinaires de catégorie A à un prix public de 22 $ l’action. Selon le communiqué, FIGS propose 4 636 364 actions, et Tulco, LLC (Tulco) – le plus grand actionnaire des FIGS – offre 21 749 999 actions du total des actions ordinaires. De plus, les actions se négocient sur le New York Stock Exchange.

Le stock de FIGS était en hausse de 35,4% jeudi après-midi.

A la date de publication, Nick Clarkson ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nick est rédacteur Web chez InvestorPlace.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/figs-ipo-5-things-for-potential-figs-stock-investors-to-know-as-shares-start-trading/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC