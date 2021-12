Plus de détails sur le prochain Flipkart L’offre publique initiale (IPO) est révélée après que le PDG de la société se soit prononcé sur le sujet.

Source : Burdun Iliya / Shutterstock.com

Selon le PDG de Flipkart, Kalyan Krishnamurthy, la société souhaite devenir publique l’année prochaine. L’objectif actuel est une introduction en bourse en novembre ou en décembre. Cependant, les conditions du marché et d’autres facteurs pourraient repousser cela au premier trimestre 2023 si le moment n’est pas propice.

Flipkart a également d’autres projets avant le lancement de son introduction en bourse. Cela inclut son intention d’organiser un tour de table au cours du premier trimestre de 2022. La société le ferait pour définir une évaluation avant son introduction en bourse.

Il convient également de noter que Flipkart envisage peut-être une introduction en bourse à l’étranger. Cela pourrait voir la société lister ses actions aux États-Unis dans l’espoir d’atteindre un plus grand nombre d’investisseurs par rapport à son pays d’origine, l’Inde.

Un autre point à souligner est Walmart (NYSE :WMT) investissement dans Flipkart. Le détaillant américain a pris une participation de 77% dans la société de commerce électronique indienne en 2018. Sa participation dans l’entreprise est désormais de 75%.

On parle d’introduction en bourse de Flipkart depuis un certain temps déjà. Les rapports originaux ont commencé à apparaître en avril et affirmaient que la société prévoyait de devenir publique d’ici la fin de l’année. De toute évidence, ce n’est plus le cas car les conditions de marché semblent avoir retardé le lancement public des actions de la société.

Les investisseurs potentiels dans Flipkart voudront garder un œil sur la société, car nous verrons probablement un dépôt auprès de la SEC pour son introduction en bourse l’année prochaine.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.