IPO, fonds communs de placement, or ou actions ? Tendances d’investissement intéressantes dans la ville des jeunes indiens ici

Journée internationale de la jeunesse 2021 (Tendances d’investissement des jeunes) : Les investissements en introduction en bourse des jeunes à Ahmedabad ont bondi de 843,22 % au premier semestre de cette année. Pour l’investissement dans l’or, la plus forte augmentation en pourcentage de 166,91 % a été observée à Patna ! Ce sont quelques-unes des tendances d’investissement intéressantes observées sur la plate-forme Groww en 2021.

Selon les données sur les investissements des jeunes en 2021 partagées par Groww avec FE Online, Pune, Mumbai, Bengaluru et New Delhi ont été les principales villes ayant enregistré une croissance constante au cours des deux dernières années en termes de nombre de jeunes investisseurs qui ont commencé à investir. . Pune est en tête de liste dans tous les portefeuilles d’investissement, à l’exception de l’introduction en bourse, pour laquelle Ahmedabad a pris la tête.

La plupart des jeunes investisseurs venaient de Pune, New Delhi, Bengaluru et Mumbai dans tous les portefeuilles d’investissement. Ahmedabad est en tête en matière d’investissements IPO, tandis que Lucknow est en tête pour les actions. Kolkata est le fer de lance des investissements dans les fonds communs de placement tandis qu’Hyderabad est en tête des investissements dans l’or au cours de cet exercice jusqu’à présent, selon Groww.

LIRE AUSSI | Journée internationale de la jeunesse 2021 : plus de demande de prêts pour mariage au cours de la deuxième vague, selon le rapport d’IndiaLends

Grand bond des investisseurs pour la première fois

Une augmentation constante du nombre de nouveaux investisseurs a été observée depuis 2020.

“Nous avons vu une croissance de 206,08 % des investisseurs pour la première fois en 2020 et une croissance de 94,53 % juste au cours des deux trimestres de 2021, qui devrait augmenter considérablement cette année, indiquant que de nouveaux investisseurs entrent dans l’écosystème”, a déclaré Groww.

Le nombre d’investisseurs pour la première fois dans la tranche d’âge des 18-30 ans a augmenté de manière constante sur Groww.

En 2020, il y a eu une augmentation de 226,12 % du nombre d’investisseurs pour la première fois dans le groupe d’âge 18-20 ans, alors qu’en 2021, il y a eu une augmentation de 101,65 % déjà jusqu’à ce jour et en croissance.

LIRE AUSSI | 10 nouvelles habitudes lucratives des millennials en 2021

“Ceci a été le plus élevé parmi tous les autres groupes d’âge, indiquant que les milléniaux et les jeunes investisseurs s’intéressent à la création de richesse à un plus jeune âge”, a ajouté Groww.

Tendances des investissements en termes d’actifs

Tendance d’investissement des actions : Mumbai a enregistré le plus grand nombre de jeunes femmes investisseurs tandis que les jeunes investisseurs masculins sont en tête du peloton à PuneTendance d’investissement dans les fonds communs de placement : Lucknow a enregistré le plus grand nombre de jeunes investisseurs féminins, suivi de Jaipur et Ahmedabad, tandis que Bengaluru a enregistré le plus grand nombre de jeunes investisseurs masculins, suivi de Jaipur et de Lucknow.Tendance d’investissement de l’or : Jaipur a connu le plus grand nombre de jeunes investisseurs féminins, suivi de Kolkata et Hyderabad. De plus, Patna a connu le plus grand nombre de jeunes investisseurs masculins, suivi de Jaipur et de Bengaluru.Investissement IPO : Jaipur a vu le plus grand nombre de jeunes femmes investisseurs, suivie de Kolkata et de Lucknow. Ahmedabad a vu le plus grand nombre de jeunes investisseurs masculins, suivi de Patna et Lucknow

L’intérêt des femmes investisseurs augmente dans tous les portefeuilles financiers Les femmes investisseurs entrant dans l’espace ont également connu une hausse depuis 2020. Elle a montré une tendance similaire en 2021. Selon Groww, le plus grand nombre de jeunes femmes investisseurs sont de Mumbai tandis que le plus grand nombre de jeunes investisseurs masculins sont originaires de Pune pour l’année en cours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.