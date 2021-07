IPO GR Infra : valorisations attractives, fondamentaux solides ; prime du marché gris en hausse de 42%, faut-il souscrire ?

GR Infraprojects est une société intégrée d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) de routes.

L’introduction en bourse de Rs 963 crore de GR Infraprojects sera ouverte aux souscriptions le mercredi 7 juillet 2021, dans une fourchette de prix de Rs 828 à 837 par action d’une valeur nominale de Rs 5, chacune. L’émission publique sera entièrement une offre de vente (OFS) d’un maximum de 1,15 crore d’actions par les promoteurs et actionnaires existants. Lundi, sur le marché gris, les actions de GR Infraprojects se négociaient à une prime de Rs 355 par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions se négociaient à 1 192 roupies chacune, ce qui implique une prime de 42% par rapport au prix de l’introduction en bourse, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à la BSE et à la NSE.

GR Infraprojects est une société intégrée d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) de routes. Maisons de recherche et de courtage — Hem Securities, Choice Broking et Philip Capital, ont attribué la note « s’abonner », tandis qu’Axis Securities et JM Financial Services n’ont pas noté l’introduction en bourse.

Courtage de choix

Évaluation : Abonnez-vous

La société de courtage a déclaré qu’à une fourchette de prix plus élevée de Rs 837, GR Infraprojects exige un multiple P/E de 8,5x (par rapport à ses bénéfices FY21 de Rs. 98,6 par action), ce qui est inférieur à la moyenne des pairs. Ainsi, l’émission semble avoir un prix attractif. Compte tenu de l’accent mis par le gouvernement sur l’amélioration des actifs d’infrastructure dans le pays, principalement l’espace de construction de routes continuera d’attirer des capitaux privés. GR Infra avec ses opérations efficaces est bien placée pour profiter de la croissance du secteur. “Avec des inquiétudes sur la durabilité de la rentabilité de l’EPC à court terme, nous attribuons une souscription à une notation à long terme pour l’émission”, a-t-il déclaré.

Philip Capital India Research

Évaluation : Abonnez-vous

La société de bourse apprécie l’entreprise et ses solides fondamentaux en termes de solides antécédents d’exécution, de bilan sain et de solide profil de génération de flux de trésorerie. Les valorisations demandées sont très attractives, même après avoir pris en compte nos préoccupations de croissance/marge. “Nous recommandons aux investisseurs de souscrire à l’introduction en bourse”, a-t-il déclaré. Il a également déclaré qu’étant donné le multiple de négociation moyen de 14x le PE à terme à un an et le multiple maximal de 18 à 20x le PE à un an, l’action offre un potentiel de revalorisation important aux évaluations demandées par l’introduction en bourse.

Titres Hem

Évaluation : Abonnez-vous

Le cabinet d’études apprécie les performances financières affichées par les entreprises dont le bilan est sain. De plus, la société dispose d’un carnet de commandes en bonne santé qui offre une forte visibilité sur les revenus à l’avenir. La société s’efforce de maintenir une situation financière solide et de faibles niveaux d’endettement, tout en mettant l’accent sur un bilan solide, permet à la société de poursuivre ses futures opportunités de croissance. “Par conséquent, nous recommandons de souscrire à la fois pour le gain de cotation et à long terme”, a-t-il déclaré.

Capital de l’Axe

Note : Non classé

La croissance significative de l’activité de GR Infraprojects au cours des 3 derniers exercices a contribué de manière significative à leur solidité financière. Le rapport a noté que les revenus d’exploitation sont passés de 5 282,58 crores de Rs au cours de l’exercice 2019 à 7 844,13 crores de Rs au cours de l’exercice 2021 à un TCAC de 21,86 % tandis que le bénéfice pour l’année est passé de 716,64 crores de Rs au cours de l’exercice 2019 à 953,22 crores de Rs au cours de l’exercice 2021. à un TCAC de 15,33 %. Parmi les principaux acteurs EPC, la société a connu la croissance la plus rapide de son bénéfice d’exploitation sur une période de 5 ans, de l’exercice 2015 à 2020, avec un TCAC de 47 %.

JM Services Financiers

Note : Non classé

Le cabinet d’études a déclaré que l’effet continu de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les opérations de l’entreprise est très incertain et ne peut être prédit. L’activité de l’entreprise est capitalistique. S’ils enregistrent des flux de trésorerie insuffisants pour faire face aux paiements requis sur leur dette et leurs besoins en fonds de roulement, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats de ses opérations. Les atouts concurrentiels de GR Infraprojects sont un acteur EPC concentré axé sur les projets routiers, des antécédents établis d’exécution dans les délais, un modèle interne intégré, une performance financière et une notation de crédit solides et des promoteurs expérimentés avec une équipe de direction solide.

