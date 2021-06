IPO Grove: 11 choses à savoir sur le cannabis Play GRVI Stock alors que les actions volent haut

Bosquet (NASDAQ :GRVI) l’action est en hausse vendredi après le lancement réussi de l’offre publique initiale (IPO) de la société hier.

Voici tout ce que les investisseurs potentiels doivent savoir sur les actions de GRVI et la récente introduction en bourse de Grove.

Commençons par les détails de base de l’introduction en bourse, qui l’a vu offrir 2,2 millions d’actions au prix de 5 $ chacune. Cela a vu le début de la négociation des actions de la société jeudi, les actions étant négociées sur le Nasdaq Exchange sous le téléscripteur GRVI. L’introduction en bourse de Grove comprend également une option de 45 jours permettant aux preneurs fermes d’acheter 330 000 actions supplémentaires au prix initial. L’offre devrait se terminer lundi. EF Hutton, une division de Benchmark Investments, agit en tant qu’unique gestionnaire comptable de l’introduction en bourse de Grove. Alors, que fait Grove et pourquoi les investisseurs devraient-ils s’intéresser à son introduction en bourse. L’accord commercial de Grove dans « le développement, la production, la commercialisation et la vente de matières premières, de produits en marque blanche et de produits de consommation finale contenant l’extrait de plante de chanvre industriel, le Cannabidiol (« CBD »). » Cela l’a vendu à plusieurs marchés de consommation. Cela inclut les « secteurs de la botanique, des soins de beauté, des soins pour animaux de compagnie et des aliments fonctionnels ». Si le volume d’échange d’environ 5 millions d’actions d’hier est quelque chose à voir, les investisseurs s’intéressent beaucoup aux actions GRVI aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 24 millions d’actions ont changé de mains.

L’action GRVI était en hausse de 46,6% vendredi matin.

