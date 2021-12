IPO HP Adhesives souscrit 20,96 fois

L’introduction en bourse a reçu des offres pour 5 29 89 650 actions contre 25 28 500 actions offertes, selon les données de NSE.

L’offre publique initiale de HP Adhesives Limited a été souscrite 20,96 fois le dernier jour de souscription vendredi.

La catégorie des investisseurs individuels de détail (RII) a été souscrite 81,24 fois, les investisseurs non institutionnels 19,04 fois et les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont reçu 1,82 fois la souscription.

L’offre publique initiale (IPO) de HP Adhesives a été souscrite 3,48 fois le premier jour de l’offre mercredi suite à une forte réponse des investisseurs particuliers.

L’introduction en bourse d’un maximum de 45 97 200 actions de participation avait une fourchette de prix de 262 à 274 roupies par action.

Unistone Capital était le gestionnaire de l’offre.

