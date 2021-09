IPO Paras Defence sursouscrite à la 1ère heure du Jour 1 ; BPF fort, les investisseurs particuliers affluent

Les actions de Paras Defence and Space Technologies sont proposées dans la fourchette de prix de Rs 165-175 par action.

L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies s’est déroulée pendant la première heure du premier jour d’appel d’offres, obtenant une sursouscrite en raison du fort intérêt des investisseurs particuliers. L’offre publique initiale de Rs 171 crore de la société, qui est un mélange d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants et d’une nouvelle émission d’actions, a été ouverte aujourd’hui à la souscription. Paras Defence and Space Technologies est une société du secteur privé de catégorie conçue, développée et fabriquée localement (IDDM) en Inde, desservant quatre segments principaux du secteur de la défense indien. Les actions de Paras Defence se négociaient avec une prime de 200 roupies par action sur le marché gris aujourd’hui, soit 114% par rapport au prix d’émission.

Les investisseurs particuliers sursouscrivent

Jusqu’à présent, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’ont pas souscrit à l’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies. Pendant ce temps, les investisseurs non institutionnels (NII) ont fait une offre pour 1,5 fois leur part. Les investisseurs particuliers ont toutefois souscrit à leur part de l’introduction en bourse 19,16 fois. Les investisseurs de détail ont jusqu’à présent fait une offre pour 6,87 crores d’actions, pour 35,85 lakh qui leur sont réservés. Avec cela, la souscription totale pour l’introduction en bourse a atteint 9,95 fois. Sur l’ensemble de l’émission, 50 % sont réservés aux QIB, 15 % aux NII et les 35 % restants aux investisseurs particuliers.

Les actions de Paras Defence and Space Technologies sont proposées dans la fourchette de prix de Rs 165-175 par action. Les investisseurs peuvent enchérir sur l’émission jusqu’à jeudi, par lots de 86 actions, ce qui se traduit par un investissement minimum de Rs 15 050 par investisseur. Après l’émission, la participation du groupe promoteur dans la société passera à 58,6 % contre 79,4 % actuellement, tandis que la participation publique passera de 20,6 % à 41,4 %.

Faut-il s’abonner ?

Le bénéfice net de la société est passé de Rs 19 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 15,8 crore l’année précédente, cependant, les marges EBITDA et EBITDA ont augmenté. « Il a une dette négligeable dans ses livres qui, après l’introduction en bourse, sera encore réduite à 0,2 fois. Cependant, il nécessite beaucoup de fonds de roulement (environ 300 jours et plus) et la rotation de ses actifs est inférieure à 1x, ce qui entraîne une suppression des ratios de rendement », ont déclaré les analystes de la société de courtage Motilal Oswal dans une note. « Nous aimons PDSTL en raison de son portefeuille de produits complexe/large, de sa présence dans un espace de défense de niche, de sa solide relation client et de ses barrières à l’entrée élevées. L’émission est évaluée à 1,9x P/BV (moyenne des pairs : ~ 2,4x) après émission, ce qui est raisonnable », ont-ils ajouté tout en épinglant une note « abonnement » sur l’introduction en bourse.

« Être l’un des rares acteurs de la fabrication d’optiques de haute précision pour les applications spatiales et de défense en Inde possède de solides capacités de R&D axées sur l’innovation et est bien placé pour bénéficier des initiatives du gouvernement « Atmanirbhar Bharat » et « Make in India », a déclaré analystes chez Hem Securities. Ils pensent que le carnet de commandes solide de l’entreprise offre une bonne visibilité sur les revenus à l’avenir. La société de bourse dispose d’une notation de souscription sur l’émission.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

