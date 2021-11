IPO Paytm : Emission souscrite 18% le jour 1, part retail réservée 73% ; que doivent faire les investisseurs ?

Paytm continue de faire face à une pression énorme de la part d’autres concurrents, en particulier de Google Pay

La plus grande émission publique de l’Inde, Paytm IPO, qui a été ouverte à la souscription, a reçu une demande de 18% le premier jour du processus d’appel d’offres. L’émission a reçu des offres pour 85,81 actions de lakh contre une taille d’offre de 4,83 crore d’actions jusqu’à présent le premier jour de l’offre. La partie réservée aux investisseurs de détail a été souscrite à 73 pour cent, tandis que la partie réservée aux investisseurs non institutionnels n’a été souscrite qu’à 2 pour cent, et les acheteurs institutionnels qualifiés ont fait des offres pour 16,78 actions lakh contre 2,63 crore actions qui leur sont réservées. Leur part a été souscrite à 6 pour cent.

Zomato, Policybazaar, Nykaa et maintenant Paytm, ont tous joué un rôle essentiel dans l’arrivée de nouveaux millennials en bourse. Les analystes disent que Paytm va ouvrir beaucoup d’investissements directs étrangers (IDE) en Inde. C’est formidable pour l’économie indienne car cela va établir une référence pour les nouveaux investissements », a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil PreIPO Planify Consultancy. Singla a ajouté que le monde du paiement numérique a évolué assez rapidement. Tel a été l’impact des paiements numériques en Inde, que d’autres pays (10-23 pays) d’ici l’année prochaine commenceront à accepter les paiements utilisant UPI. Cela va être fructueux pour la roupie indienne. « Nous pensons que Paytm arrive à une évaluation équitable et verra une grande participation des investisseurs avec l’argent de Nykaa qui n’a pas obtenu l’introduction en bourse », a-t-il ajouté.

IPO Paytm : que doivent faire les investisseurs ?

Les analystes ont déclaré qu’en dépit d’être l’un des premiers entrants dans l’espace des paiements numériques et des technologies financières, Paytm continue de faire face à une pression énorme de la part d’autres concurrents, en particulier de Google Pay. « Du point de vue des évaluations IPO, l’incursion de Paytm dans d’autres secteurs verticaux comme l’assurance, le courtage produira de meilleurs résultats financiers à l’avenir, mais les évaluations actuelles restent très chères. Les investisseurs doivent enregistrer des bénéfices sur la cotation et attendre des baisses d’au moins 15 à 20 % pour acheter à un prix inférieur », a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

Vikas Jain, analyste de recherche principal, Reliance Securities, a recommandé de souscrire à Paytm IPO à long terme. L’introduction en bourse est évaluée à 43,7 fois le rapport prix/ventes pour l’exercice 21 et 36,7 fois le rapport prix/vente annualisé pour l’exercice 22, soit une remise de 12 % par rapport à la licorne récemment cotée, Zomato. « Bien qu’il n’y ait aucun homologue coté disponible pour Paytm sur le marché intérieur, nous pensons que les valorisations élevées des licornes comme Paytm, qui ont créé une échelle et un capital de marque importants, sont susceptibles de se maintenir. De plus, un fort TCAC de 33% du GMV au cours des exercices 19-exercice 21, malgré la pandémie, confirme le leadership et la valeur de la marque de Paytm. Ceci, ainsi que 17% du TCAC estimé des paiements numériques d’une valeur de 40 milliards de dollars US au cours des exercices 21-EF26E, indique une croissance durable à long terme », a-t-il ajouté.

