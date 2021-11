IPO Paytm : ouverture de la plus grande introduction en bourse en Inde ; faut-il souscrire dans un contexte d’évaluation onéreuse ? Vérifier la prime du marché gris

Une grande partie de la population est mal desservie en produits de paiement et de services financiers.

L’introduction en bourse de Paytm à Rs 18 300 crore – la plus grande émission publique indienne à ce jour – a été ouverte à la souscription lundi, à une fourchette de prix de Rs 2 080 à 2 150 par action. Sur le marché primaire, les actions Paytm se négociaient à une prime de 60 Rs par action par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions Paytm régnaient à 2 210 roupies par action, une prime de près de 3%, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité similaire à celle de Paytm. L’offre publique sera clôturée aux souscriptions le mercredi 10 novembre 2021. Il est précisé que l’attribution des actions est susceptible d’avoir lieu le 15 novembre et que les actions devraient être cotées le 18 novembre 2021.

Des évaluations chères

Sur le plan financier, Paytm a affiché un chiffre d’affaires de Rs 2 802 crore tandis qu’une perte de Rs 1 701 crore en FY21. Les analystes disent que la croissance des revenus ne semble pas excitante. La société a réduit ses pertes principalement en réduisant ses dépenses de marketing et de publicité. « Parmi toutes les startups, Paytm est un exemple idéal d’entreprises bien diversifiées mais manque de leadership clair dans presque tous les segments », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. Doshi a ajouté qu’au niveau de la bande supérieure, après l’émission, les ventes à la capitalisation boursière sont d’environ 49x, ce qui rend l’émission coûteuse. Outre les valorisations, Doshi pense que sa « route vers la rentabilité est plus difficile ». « Comme le secteur est très compétitif, il est fort probable que Paytm continuera à subir des pertes dans un avenir proche pour préserver sa part de marché », a-t-il ajouté.

Faut-il souscrire à Paytm IPO ?

Comme Paytm est évalué à 49,7 fois ses revenus pour l’exercice 21, Jyoti Roy, DVP- Equity Strategist chez Angel One, a déclaré que même si les évaluations peuvent sembler chères, Paytm est devenu synonyme de paiements numériques via mobile et est le leader du marché du paiement mobile. espacer. « Paytm est bien placé pour profiter de la croissance exponentielle 5x des paiements mobiles entre les exercices 2021 et 26. Les valorisations semblent donc justifiées. Nous recommandons aux investisseurs de « s’abonner » à l’émission », a ajouté Roy.

Une grande partie de la population est mal desservie en matière de produits de paiement et de services financiers. Il existe également une vaste population de petites entreprises, qui n’ont pas été témoins des avantages du commerce numérique. Ainsi, One97 Communications a un vaste marché adressable à servir, ont déclaré les analystes de Choice Broking. «À une fourchette de prix plus élevée de Rs. 2 150, il réclame un multiple EV/Ventes de 46,1x, ce qui semble étiré. L’évaluation demandée est également à une prime importante par rapport à l’introduction en bourse proposée par le groupe chinois Ant en 2020. Ainsi, compte tenu du potentiel de croissance et des évaluations tendues, nous attribuons une souscription à une notation à long terme pour l’émission », a déclaré Rajnath Yadav, analyste de recherche, Choice Broking. .

Paytm n’a pas déclaré de bénéfice d’exploitation ou de bénéfice net au cours de l’exercice 21. Ils ont enregistré des ventes de 3 186 crores de Rs au cours de l’exercice 21 et à des évaluations de 20 milliards de dollars, le P/S (prix de vente) sera de 47,1x, ce qui est extrêmement cher. « Personne ne sait comment Paytm pivotera et comment il deviendra rentable. Ils sont confrontés à une concurrence féroce dans toutes leurs activités (insuretech – assureurs hérités et fintech. courtage – zerodha, paiements – razor pay, pine labs, etc. BNPL – Banques et NBFC, portefeuilles – Mobikwik, Bajaj finance, etc.) », Aditya Kondawar, COO, JST Investments, a déclaré à Financial Express Online.

