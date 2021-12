IPO Reddit : introduction en bourse de la plateforme de médias sociaux sur l’enclume

La date d’introduction en bourse de Reddit et le cours de l’action seront annoncés une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen.

De GameStop Corp (GME) à l’opérateur de films AMC Entertainment Holdings Inc (AMC), les utilisateurs de la communauté Reddit ont contribué à alimenter plusieurs rassemblements boursiers « meme » cette année. Maintenant, Reddit se prépare à sortir sa propre introduction en bourse.

Reddit, la populaire plate-forme de médias sociaux, a annoncé la soumission confidentielle d’un projet de déclaration d’enregistrement lié à une proposition d’offre publique. L’introduction en bourse de Reddit peut être attendue prochainement, car la société a soumis le projet de déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant l’offre publique initiale proposée de ses actions ordinaires.

Parmi certaines des grandes introductions en bourse aux États-Unis en 2022, on peut s’attendre à ce que l’introduction en bourse de Reddit proposée suscite une énorme réaction de la communauté des investisseurs.

Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix pour l’introduction en bourse de Reddit proposée n’ont pas encore été déterminés. L’offre publique initiale de Reddit devrait avoir lieu une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions. La date d’introduction en bourse de Reddit et le prix de l’action seront annoncés une fois le processus terminé par la SEC.

Reddit avait précédemment augmenté son cycle de financement de série E et effectuait également des investissements stratégiques pour développer Reddit, notamment en se développant à l’international et en renforçant les offres et les capacités publicitaires.

Le récent cycle de financement de la société visant à lever 700 millions de dollars en financement de série F, dirigé par Fidelity Management et Research Company LLC. et en incluant d’autres investisseurs existants, place la société à une évaluation de plus de 10 milliards de dollars.

Cette année, Reddit a marqué son premier trimestre de revenus publicitaires de 100 millions de dollars (T2 2021), soit une augmentation de 192 % par rapport à la même période l’an dernier. La société investit également dans des produits existants et diversifie l’expérience Reddit pour inclure de nouvelles façons pour les communautés de se connecter via la vidéo et l’audio. Une fois que l’entreprise aura publié les états financiers, il sera intéressant de voir quelles sont les opportunités et les risques pour l’entreprise à long terme.

