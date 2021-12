IPO Reddit prévue, mais les détails sont secrets pour le moment

Un plan d’introduction en bourse de Reddit (offre publique initiale) a été annoncé par la société, qui permettrait à ses actions d’être cotées en bourse…

Reddit a révélé qu’il était en pourparlers avec la SEC, mais qu’il utilisait un processus confidentiel conçu pour lui permettre de retenir des détails jusqu’à ce que tout arrangement soit finalisé. L’entreprise se contente de notifier ses intentions, via une déclaration de trois paragraphes.

Reddit, Inc. a annoncé aujourd’hui avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») concernant l’offre publique initiale proposée de ses actions ordinaires. Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés. Le premier appel public à l’épargne devrait avoir lieu une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions.

Nous sommes dans une période calme, et pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons rien dire de plus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (« Securities Act »). Cette annonce est publiée conformément à la Règle 135 de la Securities Act.