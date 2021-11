IPO Rivian: Pourquoi Jim Cramer n’est pas prêt à chasser RIVN Stock

L’homme principal de Mad Money, Jim Cramer, n’est pas tout à fait prêt à sauter sur le Rivien express avant le premier appel public à l’épargne (IPO) de demain. Bien qu’il ait de solides soutiens, Cramer pense que l’industrie des véhicules électriques « est un peu encombrée ». Mais, avec l’action RIVN visant une valorisation de 70 milliards de dollars, l’industrie pourrait devoir faire de la place.

Source : Michael Vi / Shutterstock

En parlant de soutiens solides, le mois dernier, l’ancien Amazon (NASDAQ :AMZN) Le PDG Jeff Bezos a qualifié le fondateur de Rivian, RJ Scaringe, de « l’un des plus grands entrepreneurs que j’ai jamais rencontrés ». Amazon est notoirement favorable à la startup, détenant une participation de 20%. En septembre 2019, Amazon a même signé un accord avec Rivian pour 100 000 camionnettes de livraison électriques. Rivian se prépare apparemment à livrer les 10 premiers d’ici la fin de l’année.

L’action RIVN peut-elle justifier sa valorisation exorbitante ?

Il y a certainement beaucoup à faire pour Rivian en ce moment. Il a accumulé un financement suffisant (avec beaucoup, beaucoup plus en cours), a augmenté sa capacité de production et certains des plus grands noms du monde l’encouragent. Mais, comme on le voit avec Nicolas (NASDAQ :NKLA), avoir toutes les pièces ne signifie pas nécessairement que le puzzle est terminé.

Certains doutent que Rivian ait l’évolutivité de la production pour concurrencer les constructeurs automobiles de longue date comme General Motors (NYSE :DG) et Gué (NYSE :F), qui poursuivent tous deux des véhicules électriques. Raisonnablement ainsi. Par rapport à ces titans, avec un concurrent naturel Tesla (NASDAQ :TSLA), Rivian a du rattrapage à faire. Mais il reçoit de l’aide en cours de route.

Le projet de loi sur les infrastructures que le Congrès a adopté la semaine dernière contenait de nombreuses dispositions visant l’expansion des véhicules électriques. Dans le cadre des objectifs du président Joe Biden pour l’électrification des transports, des milliards ont été investis dans l’industrie entre les bornes de recharge et les crédits d’impôt.

Cramer est peut-être mal à l’aise avec l’entreprise, mais la société reste inébranlable dans son engagement en faveur d’un avenir sans émissions ; un futur Rivian pourrait bien livrer.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.