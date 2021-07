IPO Robinhood: HOOD listes sur Nasdaq 100 – Vérifiez le cours de l’action ici

in

La société est réglementée par la FINRA, est membre de la Securities Investor Protection Corporation et est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L’offre publique initiale (IPO) de Robinhood est hors des blocs. Les actions de la plate-forme de courtage en ligne Robinhood Markets se négocient sous le symbole HOOD et sont cotées au Nasdaq 100. HOOD se négociait à environ 35,75 $ quelques minutes après son introduction en bourse.

L’introduction en bourse de Robinhood devait se situer entre 38 et 42 dollars. Dans le haut de la fourchette, la valorisation de Robinhood devrait être d’environ 35 milliards de dollars.

Cependant, avant l’inscription, le prix HOOD était fixé à l’extrémité inférieure de la fourchette à 38 $.

Pionnier de l’achat d’actions sans commission, grâce aux transactions impliquant GameStop (GME), AMC (AMC) et d’autres actions dites mèmes, Robinhood IPO devrait être un succès auprès des investisseurs particuliers.

Un tiers de ses actions était réservé à ses propres clients pour qu’ils achètent directement via l’application Robinhood, ce qui rompt avec la manière traditionnelle de réserver les actions aux acheteurs institutionnels.

Dans une activité de courtage hautement concurrentielle, Robinhood a réussi à faire en sorte que les investisseurs de détail ordinaires accèdent au marché boursier en tant qu’avenue rentable pour la création de richesse. Robinhood est une société de courtage permettant aux investisseurs individuels d’investir dans des actions et des ETF sans minimum de compte et également d’acheter et de vendre des crypto-monnaies.

Finances Robinhood

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2019, Robinhood a enregistré une croissance totale des revenus de 245 % à 959 millions de dollars, contre 278 millions de dollars. La société au cours de la période a enregistré un bénéfice net de 7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 107 millions de dollars.

De plus, pour le trimestre clos le 31 mars 2021, par rapport au trimestre clos le 31 mars 2020, le chiffre d’affaires total a augmenté de 309 % pour atteindre 522 millions de dollars, contre 128 millions de dollars ; Perte nette enregistrée de 1,4 milliard de dollars, qui comprenait un ajustement de la juste valeur de 1,5 milliard de dollars de nos obligations convertibles et de nos obligations au titre des bons de souscription, comparativement à une perte nette de 53 millions de dollars ; et le BAIIA ajusté s’est établi à 115 millions de dollars, comparativement à un montant négatif de 47 millions de dollars.

Récemment, la société de courtage en ligne Robinhood avait autorisé les utilisateurs de son application de trading à demander des introductions en bourse. L’accès aux introductions en bourse permettra aux utilisateurs d’acheter des actions de sociétés à leur prix d’offre, sans aucun minimum de compte requis. Si vous cherchez à acheter des actions de Robinhood ou de toute autre action américaine, vous pouvez le faire depuis l’Inde. Vous devez ouvrir un compte de trading international et commencer à diversifier votre portefeuille en actions étrangères.

