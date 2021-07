IPO Rolex Rings entièrement souscrite au Jour 1, prime du marché gris à 50 % ; faut-il s’abonner ?

Jusqu’à présent, le premier jour, l’introduction en bourse de Rolex Rings a été souscrite 3 fois par des investisseurs particuliers.

L’offre publique initiale (IPO) de Rolex Rings Rs 731 crore a été ouverte à la souscription aujourd’hui dans un contexte de faible sentiment du marché, mais le fort intérêt des investisseurs a vu l’émission sursouscrite le premier jour de la vente. Le fabricant de composants automobiles cherche à augmenter le crore de Rs 56 grâce à une nouvelle émission d’actions tandis que le crore de Rs 675 restant est une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Rolex Rings est l’une des cinq premières entreprises de forge en Inde, selon ICICI Direct. La clientèle de Rolex Rings se compose des principaux fabricants mondiaux de roulements, à savoir. Roulements SKF, Timken, Schaeffler, NEI et NRB. Avant l’introduction en bourse, la société a réussi à lever 219 crores de roupies auprès de 26 investisseurs clés.

Les investisseurs particuliers sursouscrivent

Jusqu’à présent, le premier jour, l’introduction en bourse de Rolex Rings a été souscrite 3 fois par des investisseurs particuliers, offrant 85 lakh d’actions contre 28,42 lakh. Les investisseurs non institutionnels (NII) ont fait une offre pour 0,26 fois leur quota ou 3,16 lakh d’actions contre 12,18 lakh qui leur sont proposés. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’ont pas encore soumissionné pour l’émission. Dans l’ensemble, l’introduction en bourse a été souscrite 1,55 fois avec des investisseurs offrant un total de 88,26 actions lakh contre 58,85 sur l’offre. Sur le marché gris, Rolex Rings se négociait à une prime de Rs 460 par action, soit 50% de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Rolex Rings se négociait auparavant à une prime de Rs 500 par action au début de la semaine, mais a maintenant légèrement glissé, ont déclaré les personnes qui s’occupent de l’espace non coté.

Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’introduction en bourse à partir d’aujourd’hui dans une fourchette de prix fixe de Rs 880-900 par action, dans un lot de 16 actions. Cela se traduit par un investissement minimum de Rs 14 400. La participation des promoteurs s’élève actuellement à 58,99 % et chutera à 57,64 % après l’émission. L’actionnariat public s’élève à 41,01 % et devrait passer à 42,36 %. La moitié de l’émission est réservée à QIB. 35% de la totalité de l’émission est disponible pour les investisseurs particuliers et les 15% restants sont réservés à NII. Sur le produit net de la nouvelle émission, Rs 45 crore seront utilisés pour financer les besoins en fonds de roulement de l’entreprise et les fonds résiduels seront utilisés à des fins générales de l’entreprise. Rolex Rings devrait être cotée en bourse d’ici le 9 août.

Faut-il acheter ?

Rolex Rings a déclaré des bénéfices au cours des quatre derniers exercices. Au cours de l’exercice précédent, la société a déclaré un bénéfice net de Rs 87 crore, contre Rs 53 crore au cours de l’exercice 2019-2020. Rolex Rings a également amélioré ses marges PAT et les marges d’EBITDA sont restées stables. Cependant, la société avait déjà fait défaut sur ses obligations de prêt en 2013. Après la restructuration de la même dette, une partie importante de l’actionnariat du promoteur a été mise en gage et le restera au moins jusqu’en mars de l’année prochaine. ICICI Direct a déclaré que la société a 95% de sa dette.

“Une clientèle fidèle, une part croissante des affaires parmi les clients existants, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à une meilleure utilisation et la sortie du CDR restent un catalyseur clé pour Rolex Rings”, ont déclaré les analystes d’ICICI Direct tout en épinglant une note “S’abonner” au problème. La société de bourse a déclaré que l’émission était évaluée à un P/E de 28,2x (après émission) pour l’exercice 21. La forte dépendance de Rolex Rings vis-à-vis du secteur automobile, la forte concentration des 10 premiers clients et tout retard dans la sortie de la dette sont quelques-unes des préoccupations entourant l’introduction en bourse.

Rolex Rings exige un EV/ventes de 4,3x, ce qui est supérieur à la moyenne des pairs de 3,9x, ont déclaré les analystes de Choice Broking. «En ce qui concerne l’évaluation, à une fourchette de prix plus élevée de Rs. 900, RRL exige une évaluation P/E de 28,2x (par rapport à son BPA FY21 retraité de 31,9 Rs). Si nous normalisons les bénéfices de l’exercice 21 (c’est-à-dire appliquons un taux d’imposition d’environ 17%), l’évaluation P/E demandée s’élève à 39,4x, ce qui nous semble étiré », ont-ils ajouté. La société de bourse a une cote « s’abonner avec prudence » sur la question.

