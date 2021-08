IPO rush sur Dalal Street : Cinq choses à garder à l’esprit avant d’investir dans une IPO

La reprise progressive de l’économie a stimulé la confiance des investisseurs, ce qui en fait un moment opportun pour que les entreprises soient cotées en bourse.

Par Puneet Maheshwari

Il pleut des introductions en bourse sur Dalal Street ! Après un premier semestre 2021 chargé, le marché primaire national devrait connaître un second semestre encore plus chargé, de nombreuses entreprises faisant la queue pour lancer leurs offres publiques initiales. C’est une opportunité pour les investisseurs d’ajouter des actions à leurs portefeuilles au prix de l’offre. Les entreprises indiennes ont levé près de 3 milliards de dollars via des introductions en bourse jusqu’à présent en 2021, le meilleur début d’année depuis 2018. La liquidité du marché est aidée par les investisseurs étrangers et nationaux. La reprise progressive de l’économie a stimulé la confiance des investisseurs, ce qui en fait un moment opportun pour que les entreprises soient cotées en bourse.

Les investisseurs particuliers ont manifesté un vif intérêt pour participer aux récentes introductions en bourse et si vous souhaitez également investir dans une introduction en bourse, voici cinq choses à garder à l’esprit avant de le faire :

Faites preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans une introduction en bourse : Les réglementations boursières exigent que toutes les sociétés cotées divulguent publiquement des informations financières et liées à la gouvernance d’entreprise qui peuvent avoir un impact sur leurs cours boursiers. Ces règles, cependant, ne s’appliquent pas aux sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. C’est pourquoi les investisseurs/négociants doivent faire preuve de diligence raisonnable. Recherchez autant d’informations que possible concernant les finances de l’entreprise, ses antécédents, ses promoteurs, etc. Toutes ces informations cruciales sont disponibles dans le Red Herring Prospectus (RHP) qui se présente comme un manuel utile tout en investissant dans une introduction en bourse. On peut se référer au RHP sur le site officiel du SEBI.

Utilisation de l’argent levé de l’introduction en bourse: Il est crucial d’inspecter comment le produit de l’introduction en bourse sera utilisé. Si l’entreprise veut uniquement rembourser la dette, ce n’est probablement pas un investissement intéressant. Cependant, si l’entreprise vise à utiliser l’argent à la fois pour poursuivre son expansion et pour rembourser sa dette, elle a un avenir prometteur qui mérite d’être envisagé.

Comparaison d’égal à égal: Comparer une introduction en bourse avec son groupe de pairs est une autre excellente méthode pour l’analyser. Si l’introduction en bourse à venir présente des données financières solides et une faible valorisation par rapport à ses pairs, elle vaut la peine d’investir.

Renseignez-vous sur les facteurs de risque: Parfois, même après avoir lu les données financières et compris le fonctionnement d’une entreprise donnée, il peut être difficile de comprendre les autres risques que l’entreprise comporte. La lecture du DRHP (Draft Red Herring Prospectus) de l’entreprise peut vous aider à comprendre ces risques. Dans le DRHP, une entreprise inclut toutes les variables de risque qui peuvent l’affecter à court et à long terme. Les litiges, les passifs éventuels et les défis potentiels à ses opérations commerciales normales sont tous inclus. Alors, informez-vous.



Perspectives d’avenir du secteur/industrie : Comprenez les perspectives du secteur avant d’investir dans l’introduction en bourse. Par exemple, actuellement, le secteur pharmaceutique est l’un des secteurs les plus performants au milieu de la pandémie de Covid-19. Et à l’avenir, il est susceptible de continuer à bien se porter car le gouvernement trouve constamment des moyens d’améliorer les politiques et de soutenir le secteur. De même, d’autres secteurs en croissance comme les technologies de l’éducation et les technologies de l’information, qui ont un avenir prometteur, doivent être pris en compte lors de l’investissement.

Les introductions en bourse sont un excellent moyen de trouver des actions de valeur, mais elles comportent leur propre ensemble de risques. Prenez une décision en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et de la solidité des fondamentaux de l’entreprise par rapport à sa valorisation. Si vous décidez d’investir dans une introduction en bourse, effectuez des recherches objectives et lisez attentivement le prospectus.

(Puneet Maheshwari est le directeur d’Upstox. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

