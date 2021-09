IPO Sansera Engineering : émission souscrite à ce jour 20 %, chèque prime marché gris ; faut-il s’abonner ?

Jusqu’à présent le premier jour d’appel d’offres, Sansera Engineering IPO a souscrit 20 pour cent.

L’introduction en bourse (offre publique initiale) de Rs 1 283 crore de Sansera Engineering a été ouverte à la souscription et se clôturera le 16 septembre 2021. Jusqu’à présent, le premier jour de l’appel d’offres, l’introduction en bourse de Sansera Engineering a été souscrite à 20 %. Sur le marché primaire, les actions Sansera Engineering ont été vues avec une prime de Rs 35 par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 744, l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Mardi, les actions se négociaient à Rs 779 pièce, une prime de près de 5% sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés.

Lundi, Sansera Engineering a alloué 15,18 lakh parts de capital à 27 investisseurs principaux et a augmenté Rs 382,05 crore à la fourchette supérieure de Rs 744 par action (y compris la prime d’émission de Rs. 742 par action de capital). Le gouvernement de Singapour, l’Autorité monétaire de Singapour, Nomura, Abu Dhabi Investment Authority, Axis Mutual Fund (MF), ICICI Prudential MF, SBI Life Insurance Co Ltd, Max Life Insurance Company et Kuber India Fund figurent parmi les investisseurs clés. Ceux qui offrent des actions dans l’OFS sont les investisseurs existants Client Ebene, CVCIGP II Employees Ebene et les promoteurs – S Sekhar Vasan, Unni Rajagopal K, FR Singhvi et D Devaraj. La moitié de la taille de l’émission a été réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 % aux investisseurs de détail et les 15 % restants aux investisseurs non institutionnels.

Sansera Engineering a enregistré des marges d’EBITDA de 17,6 % au cours de l’EX21 avec un taux de rendement de 10 à 12 %. Sur le front b/s, à partir de l’EX21, le ratio dette/fonds propres est de 0,6x. En termes de valorisation, il est évalué à ~ 35x P/E sur le BPA FY21 (| 21/action) à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, c’est-à-dire Rs 744. Selon la société de courtage, les principaux risques incluent l’échec de l’adaptation à l’industrie les tendances et les technologies en évolution, la dépendance vis-à-vis de certains clients clés et la pression sur les prix des clients.

Le chiffre d’affaires de l’industrie des composants automobiles devrait croître à un TCAC de 11,9% au cours de l’exercice 2021-26 pour atteindre 5 284 milliards de roupies, en raison de la demande des OEM, de l’augmentation de la production et de l’externalisation accrue des fabricants de composants automobiles vers les acteurs des composants automobiles. En outre, les exportations devraient augmenter à un TCAC de 9,4% au cours de l’exercice 2021-26, grâce aux programmes PLI, à l’amélioration des normes indiennes de sécurité et d’émission et aux entreprises nationales acquérant des capacités technologiques grâce à des coentreprises. “Nous pensons que ces facteurs sont susceptibles de profiter aux acteurs des composants automobiles dans les temps à venir”, a-t-il déclaré. Les principaux risques sont la forte dépendance de l’entreprise vis-à-vis de quelques clients clés et l’augmentation des prix des matières premières.

Le modèle commercial de Sansera est bien diversifié en termes de clientèle, de segment final, de répartition géographique des revenus et de portefeuille de produits. La société était fournisseur de 71 clients au cours de l’exercice 2021, contre 64 au cours de l’exercice 2019 et poursuit en permanence de nouvelles relations avec ses clients. Sansera tire des revenus de plusieurs segments du secteur automobile, notamment les secteurs verticaux des deux-roues, des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Dans le secteur non automobile, elle fabrique et fournit une gamme de composants de précision pour l’aérospatiale, le tout-terrain, l’agriculture et d’autres segments, y compris l’ingénierie et les biens d’équipement.

Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs744, l’émission est évaluée à un P/E de 34,8x sur la base du BPA de l’exercice 21, ce qui est conforme à la moyenne des pairs. P/E suiveur de 34x. Selon nous, une forte croissance probable du chiffre d’affaires et une marge d’EBIDTA saine supérieure à 15 % pour augmenter la rentabilité dans un avenir proche. La société de courtage a déclaré que les sentiments des investisseurs restent faibles à l’égard des constructeurs automobiles en raison de la crainte d’une concurrence croissante des acteurs des véhicules électriques (VE) et des besoins en dépenses d’investissement pour l’expansion des véhicules électriques. Selon le rapport Crisil, la pénétration des véhicules électriques dans les motos TW sera inférieure à 1 % d’ici l’exercice 26, à environ 4 % pour les PV et à environ 25 % pour les scooters TW, ce qui indique que la transition vers les véhicules électriques serait plus progressive à plus long terme.

Sansera Engineering est l’un des 10 principaux fournisseurs mondiaux de bielles dans le segment des véhicules légers et des véhicules commerciaux pour l’année 2020. La société entretient des relations solides avec des OEM indiens et mondiaux respectés. Ils ont un portefeuille bien diversifié de segments, de produits, de clients et de géographie. Sur le plan de la valorisation, l’émission est évaluée à un P/E de 36,2x sur la base des bénéfices de l’exercice 21, des actions diluées et de la fourchette de prix supérieure, ce qui est juste comparé à ses pairs cotés du secteur (c’est-à-dire Endurance Technologies-43,3x, Minda Industries -91,6x, Sundram Fasteners-50.4x, Suprajit Engineering-30.7x et Motherson Sumi-64.1x). “Compte tenu du solide portefeuille de produits, des capacités de fabrication avancées et des antécédents solides, nous attribuons une note d’abonnement à long terme”, a-t-il déclaré.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

