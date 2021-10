IPO SDIG Stock: 11 choses à savoir alors que Crypto Miner Stronghold Digital commence à négocier

Les taureaux de la crypto sourient déjà au milieu de cette semaine très mouvementée pour la monnaie numérique à Wall Street. Mais aujourd’hui, ils auront un nouvel investissement à cibler via Bastion (NASDAQ :SDIG). L’introduction en bourse de l’action SDIG (offre publique initiale) amène à nouveau l’extraction de crypto sur le marché boursier, mais avec quelques rebondissements rafraîchissants; non seulement Stronghold est une société basée aux États-Unis, mais aussi, aux côtés de sociétés récemment cotées en bourse Génération Greenidge (NASDAQ :VERT), c’est une société d’extraction de crypto qui met un accent particulier sur l’exploitation minière aussi durable que possible.

Source : Shutterstock

Alors, qu’est-ce qui distingue Stronghold de ses dizaines d’autres concurrents déjà publics ? Voici tout ce que vous devez savoir.

L’introduction en bourse de SDIG permet aux investisseurs d’investir dans une solution de crypto-mining plus verte

Stronghold est une entreprise basée juste au nord de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle opère à partir d’une seule usine, avec de vastes plans d’expansion en ligne. L’entreprise se distingue par l’extraction de crypto à l’aide de charbon résiduel bitumineux. L’ouest de la Pennsylvanie est une zone historiquement importante pour la production d’électricité au charbon et, en tant que telle, les déchets de charbon jonchent la campagne. Stronghold mène ses propres efforts de nettoyage en utilisant ces dépôts de déchets comme combustible pour Bitcoin (CCC :BTC-USD) exploitation minière. La société a déposé son introduction en bourse d’actions SDIG à la mi-octobre, recherchant un prix par action compris entre 16 $ et 18 $. Il cherche à vendre près de six millions d’actions SDIG. À l’heure actuelle, l’usine de l’entreprise compte environ 3 000 machines minières. Cependant, il prévoit une vaste expansion de ses capacités minières, en grande partie grâce au capital qu’il espère générer de l’offre publique. La société a déjà passé une commande pour plus de 26 000 plates-formes minières supplémentaires, qui seront livrées tout au long de l’année et au début de 2022. Elle conclut également un accord sur une deuxième usine dans la région de l’ouest de la Pennsylvanie pour accueillir ces plates-formes. En plus de la commande existante, la société utilisera son capital d’offre publique pour acheter 55 000 autres machines minières, augmentant finalement sa production de 900 %. Stronghold a reçu l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour son dépôt la semaine dernière, et aujourd’hui, il a vu son premier jour de négociation le Bourse du Nasdaq. L’action a fini par être cotée en bourse pour 19 $, ce qui était supérieur à sa valeur attendue. Alors que l’action de SDIG termine son premier jour sur le marché, les investisseurs constatent déjà une dynamique de prix massive. Depuis la cotation, les actions de SDIG ont gagné près de 53%. Le volume dans SDIG monte également en flèche; plus de 8,2 millions d’actions de SDIG s’échangent en ce premier jour à Wall Street.

