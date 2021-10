IPO SDIG Stock : Quand Stronghold Digital devient-il public ? Quelle est la fourchette de prix de l’introduction en bourse de SDIG ?

Le minage de crypto est l’un des points d’entrée les plus faciles pour un investisseur qui cherche à s’exposer à la crypto-monnaie. Les sociétés minières sont les actions crypto-centriques les plus abondantes à Wall Street, et elles permettent de faire un investissement dans l’industrie sans s’exposer à la volatilité des prix des cryptos eux-mêmes. Maintenant, un nouveau stock de crypto-mining rejoint le giron sous la forme de Bastion prochaine introduction en bourse des actions SDIG (introduction en bourse). L’offre publique ne permet pas seulement d’entrer dans l’espace crypto, elle représente également l’une des sociétés minières les plus soucieuses de l’énergie sur le marché.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Stronghold est une entreprise de crypto-minage basée à Kennerdell, en Pennsylvanie, une ville au nord de Pittsburgh. Grâce à son emplacement dans l’ouest de la Pennsylvanie, un immense foyer d’extraction de charbon, l’entreprise peut tirer parti d’une façon plus durable d’exploiter Bitcoin (CCC :BTC-USD). La combustion du charbon crée des tas de déchets de charbon qui jonchent la région. Stronghold alimente ses installations minières en utilisant l’énergie laissée dans ces piles de charbon résiduel pour produire de l’électricité.

Cette méthode plus durable d’extraction de cryptographie contraste fortement avec les principales opérations minières dans le monde qui dépendent du charbon pour la production. L’entreprise utilise cela comme levier pour susciter l’enthousiasme autour de son activité ; cela est particulièrement attrayant car les crypto-monnaies mettent l’accent sur le fait de devenir plus vertes.

IPO SDIG Stock: Stronghold frappera Wall Street la semaine prochaine

Stronghold franchit une nouvelle étape importante avec une introduction en bourse, prévue pour la semaine prochaine. La société est cotée sur le Nasdaq, voyant enfin son dépôt de juillet se concrétiser. L’offre publique verra plus de 5,8 millions d’actions cotées, mises à disposition sous le symbole « SDIG ».

Les actions de l’introduction en bourse des actions SDIG devraient se situer entre 16 $ et 18 $; le produit net devrait chuter autour de 89,6 millions de dollars. Cette augmentation de capital contribuera à financer une vaste expansion des actifs de Stronghold. Il compte actuellement plus de 3 000 plates-formes minières, travaillant 24 heures sur 24 pour hacher Bitcoin pour l’entreprise.

L’entreprise achète déjà plus de 26 000 machines supplémentaires pour étendre la production ; la société s’attend à ce qu’elles soient livrées en grande partie jusqu’à la fin de cette année et au début de 2022. Mais maintenant, avec les fonds de l’introduction en bourse, elle prévoit d’ajouter 55 800 machines supplémentaires à sa flotte, soit une augmentation de 900 % de la capacité. La société est également sur le point de conclure son achat d’une deuxième centrale électrique pour accueillir ces mineurs.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.