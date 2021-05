IPO Watch: India Pesticides et KIMS obtiennent un signe de tête de SEBI pour lancer une offre publique initiale

Le fabricant de produits agrochimiques, India Pesticides, prévoit de lever Rs 800 crore du marché grâce à son émission.

L’offre publique initiale (IPO) du fabricant de produits agrochimiques India Pesticides et celle du groupe de soins de santé Krishna Institute Of Medical Sciences (KIMS) pourraient bientôt frapper Dalal Street. India Pesticides et KIMS ont reçu le signal vert de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) de l’organisme de réglementation des marchés financiers pour leurs émissions publiques en avril, après avoir déposé leurs projets de documents en février. Jusqu’à présent cette année, 16 sociétés au total ont réalisé avec succès leurs ventes d’actions initiales et ont fait leurs débuts en bourse. Le pipeline d’introduction en bourse reste solide, même les goûts de Zomato initiant le processus de vente de leurs actions.

Le fabricant de produits agrochimiques, India Pesticides, prévoit de lever Rs 800 crore du marché grâce à son émission. Selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) déposé par la société, son introduction en bourse consistera en une nouvelle émission d’une valeur de Rs 100 crore et le reste de Rs 700 crore serait une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Le promoteur des pesticides en Inde, Anand Swarup Agarwal, prévoit de réduire sa participation dans la société en vendant des actions d’une valeur de Rs 281,4 crore, tandis que la partie restante de l’OFS sera constituée d’autres investisseurs. La société pourrait opter pour un placement pré-IPO d’une valeur de 75 crore Rs, ce qui serait réduit par rapport au nouveau problème.

“India Pesticides Limited est un fabricant agrochimique de produits techniques axé sur la R&D avec une activité de formulations en croissance”, a déclaré Axis Securities dans une note. Le courtage a souligné que l’Inde Pesticides était le seul fabricant indien et parmi les 5 premiers producteurs mondiaux pour plusieurs techniques, telles que le Folpet et l’herbicide Thiocarbamate. L’entreprise prévoit d’utiliser le produit net pour financer le besoin en fonds de roulement de l’entreprise.

SEBI a également fait part de ses observations au Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) – un grand groupe de soins de santé opérant dans l’Andhra Pradesh et Telangana. La société, selon son DRHP, prévoit une nouvelle émission d’une valeur de Rs 200 crore et une offre de vente par les promoteurs et autres investisseurs de 21 340 931 actions. Le promoteur de KIMS, Bhaskara Rao Bollineni prévoit de vendre 7,75 actions de participation lakh; Rajyasri Bollineni prévoit de se débarrasser de 11,63 actions de lakh et la BRMH vendra 3,87 actions de lakh. General Atlantic, un investisseur de la société, vendra 1,39 crore d’actions, réduisant sa participation de 41% dans la société.

KIMS fournit des services de santé intégrés multidisciplinaires dans les villes de niveau 1 et 2, exploitant 9 hôpitaux multi-spécialités sous la marque KIMS Hospitals, avec une capacité en lits de 3064 lits dont plus de 2500 lits opérationnels, à la fin de l’année dernière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.