IPO Windlas Biotech entièrement souscrit : la prime du marché gris s’envole ; devriez-vous investir en tant qu’actions offertes à 65x PE

Windlas Biotech fait partie des cinq principaux acteurs de l’organisation nationale de développement et de fabrication de formulations pharmaceutiques

L’introduction en bourse de Rs 401,53 crores de Windlas Biotech a été entièrement souscrite le premier jour de l’appel d’offres, recevant une réponse solide de la part des investisseurs de détail. Jusqu’à présent, le premier jour, le numéro a reçu 1,28 fois d’abonnement. Il a reçu des offres pour 78,58 actions de lakh contre la taille de l’émission de 61,36 actions de lakh. Mercredi, sur le marché gris, les actions de Windlas Biotech se négociaient à 590 Rs pièce, une prime de 130 Rs ou 28%, par rapport au prix d’introduction en bourse de 460 Rs par action.

La part réservée aux investisseurs de détail a été souscrite 2,5 fois et celle des investisseurs non institutionnels a atteint 9 %, tandis que les investisseurs institutionnels qualifiés n’ont pas encore fait d’offres. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué pour l’exercice 2021 pour la société située dans le haut de la fourchette de prix est de 52,87. Le P/E de l’indice Nifty50 au 31 mars 2021 est de 33,20x. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 13,27 pour cent.

Faut-il souscrire à l’introduction en bourse de Windlas Biotech ?

Windlas Biotech fait partie des cinq principaux acteurs de l’industrie nationale des organisations de développement et de fabrication de formulations pharmaceutiques (CDMO) en Inde en termes de chiffre d’affaires. Les analystes disent que Windlas Biotech a enregistré une croissance régulière de son chiffre d’affaires, même si le résultat net a montré une tendance à la baisse. La société est l’un des principaux acteurs des formulations pharmaceutiques nationales CDMO (Contract Development and Manufacturing). Windlas entretient une relation solide et à très long terme avec les principales sociétés pharmaceutiques indiennes telles que Pfizer et Cadila Healthcare, a déclaré le conseiller en investissement enregistré SEBI INDmoney dans un rapport.

Bien que la société n’ait pas de pairs cotés directement, elle est en concurrence avec des pairs non cotés tels que Theon Pharma, Synokem Pharma et Innova Captab. Parmi ceux-ci, Windlas Biotech a des marges et des ratios de rendement inférieurs à ceux de Synokem et Theon Pharmaceuticals. « À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, Windlas Biotech est évalué à un ratio P/E de 64 fois le BPA de l’exercice 21 (sur une base entièrement diluée après l’émission). Alors que le P/E semble étiré, les entreprises sont évaluées à des évaluations coûteuses en cette saison d’introduction en bourse, et Windlas Biotech ne fait pas exception. Compte tenu de la position de leader de la société, de la forte croissance du chiffre d’affaires et de la bonne piste de croissance, nous restons positifs sur les perspectives à long terme de ce problème », a déclaré INDmoney dans un rapport.

Windlas Biotech est un fabricant sous contrat pour des sociétés de formulation (204 au total) pour les marchés indiens et une petite entreprise nationale de gré à gré. 3279 produits, 4 usines avec une capacité de 700cr de comprimés/capsules. « Pas de fossé car il y a plus de 400 joueurs organisés et 15 000 joueurs non organisés dans le même espace : 2 % de part de marché. Avec des valorisations de 2,3x P/S, 19x P/EBITDA et 65x PE, cela est beaucoup plus valorisé que la plupart des formulations de marque indienne ; laissant peu ou rien sur la table pour les investisseurs », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.