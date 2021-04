IPOE Stock est un gâchis, mais sautez sur SoFi une fois la fusion terminée

Il y a environ un mois, j’ai approuvé l’achat d’une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE), sur la base de son achat en cours de SoFi, la banque et le courtage en ligne basés en Californie.

Depuis lors, IPOE s’est échangé pour aussi peu que 15,14 $ et pour autant que 18,30 $ alors que les spéculateurs tentent d’estimer sa valeur.

Le mouvement le plus récent de l’IPOE a été à la baisse. Il devrait ouvrir ce matin à environ 15,40 $

Pourquoi l’action IPOE est-elle encore si volatile, alors que nous connaissons depuis des mois les paramètres de base de l’accord?

Incertitude et stock IPOE

Si vous achetez un IPOE aujourd’hui, vous devriez vous rapprocher de l’évaluation post-fusion de 6,5 milliards de dollars, après la comptabilisation des autres investisseurs.

Dans le cadre de cet accord, SoFi collectera environ 2,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés en capital-investissement (PIPE) qui gagnent 10 $ / action. IPOE détient 805 millions de dollars supplémentaires en espèces en fiducie. Les actionnaires existants conserveraient le contrôle avec une participation de 74,2%.

L’accord devait toutefois être conclu en mars. Ensuite, les investisseurs ont été informés qu’il clôturerait le 9 avril. L’IPOE se négocie toujours.

L’une des raisons du retard pourrait être l’acquisition de Golden Pacific, une petite banque de Sacramento, SoFi, a déclaré qu’elle achetait le 9 mars pour environ 150 millions de dollars.

L’accord doit être approuvé par le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et la Réserve fédérale. C’est un gros problème.

Cette décision est la prochaine étape pour faire de SoFi une banque nationale, comme JPMorgan Chase (NYSE:JPM). SoFi pourrait accepter des dépôts directs et consentir des prêts sur la base de ces dépôts, plutôt que d’agir en tant que revendeur.

Si cette approbation est tout ce qui retarde la fusion finale, tout va bien. D’un autre côté, l’incertitude grandit autour du sponsor de la SPAC, Chamath Palihapitiya, dont certaines transactions sont sous l’eau.

SoFi fait les choses correctement

Avant même que l’encre numérique ne soit sèche, SoFi a annoncé qu’elle proposerait une carte de crédit, soutenue par un émetteur agressif appelé Bank of Missouri, basé au sud de Saint-Louis. Ce mois-ci, SoFi a annoncé un accord avec une start-up, Moto ReFi, pour faire des prêts automobiles.

Il y a aussi le courtage SoFi, qui est en concurrence avec Robinhood. Il y a aussi Galileo, un processeur de paiement qu’il a acheté pour 1,2 milliard de dollars l’année dernière.

Toutes les offres sont similaires. SoFi achète des capacités à de petits acteurs et peut les intégrer dans une offre de services complets de banque et de courtage pour un public national, fonctionnant à partir d’une application mobile.

La comparaison avec JPMorgan Chase n’est pas une pure hyperbole.

La ligne de fond

Wall Street est en colère parce qu’elle devient une application. La banque est une application, le courtage est une application. SoFi est l’expression ultime de ce changement et, en Anthony Noto, il a un leader qui peut conduire ce changement à la maison.

Comme je l’ai dit dans mon histoire originale, c’est le jockey qui compte sur un cheval comme celui-ci. Noto est un ancien Goldman Sachs (NYSE:GS) banquier qui a aidé à prendre Twitter (NASDAQ:TWTR) Publique. Il est également ancien directeur financier de la Ligue nationale de football, une des raisons pour lesquelles le nom SoFi figure sur le nouveau stade des Rams de Los Angeles.

Si Noto continue de gérer SoFi, je pense que c’est entre de bonnes mains. Il est diplômé de West Point dont les diplômes en commerce proviennent de l’Université de Chicago et de la Wharton School of Business. Il n’a encore que 52 ans. Il pourrait devenir Jamie Dimon de sa génération, qui est également arrivé au sommet après une vague de négociations avec Citicorp (NYSE:C) et Bank One.

Oubliez Chamath. Achetez Noto. Attendez que l’accord soit définitif, puis achetez Noto à deux mains.

