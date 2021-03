IPOF Stock est un pari sur Chamath Palihapitiya

Capital social Hedosophia Holdings Corp VI (NYSE:IPOF) est la sixième itération de la série SPAC, l’investisseur superstar Chamath Palihapitiya fait son entrée sur le marché. Cette société écran n’a pas encore d’objectif, qu’elle a prévu d’être une grande entreprise technologique privée. Bien que n’ayant pas d’objectif, l’action IPOF est un pari sur les antécédents du roi des SPAC.

Source: Dmitry Demidovich / ShutterStock.com

Les actions IPOF ont augmenté de près de 10% au cours des trois derniers mois. Cependant, au cours du dernier mois, il a perdu environ 19% de sa valeur. Il se négocie actuellement à une prime d’environ 14% par rapport à son prix de rachat de 10 $. Ceci, à bien des égards, est rafraîchissant compte tenu du nombre de SPAC qui se sont négociés à des niveaux paraboliques avant de fusionner avec leurs cibles. De plus, pour un SPAC de négocier si bon marché, étant donné qu’un homme du calibre de Chamath le dirige, c’est fantastique. Par conséquent, les investisseurs devraient sérieusement envisager de ramasser le titre à ses niveaux actuels.

Le solide bilan de Chamath

Le capital-risque sri-lankais-américain Chamath Palihapitiya a été le fer de lance de la SPAC-mania. Son énorme appétit pour le risque l’a aidé à lever des milliards en concluant plusieurs transactions fructueuses au cours des dernières années. Son objectif a été de démocratiser la finance afin qu’elle uniformise le champ pour les investisseurs réguliers. Par conséquent, le monde des investisseurs le surnomme « le Warren Buffett de l’ère Reddit ».

Le premier SPAC auquel il a participé était connu sous le nom de Capital Hedosophia Holdings Corp. I. Il a ensuite fusionné avec Vierge Galactique (NYSE:SPCE), qui est une entreprise qui vise à faire du tourisme spatial une réalité. Son stock s’est très bien comporté, avec une croissance de plus de 137% au cours de la dernière année. Son prochain SPAC était Capital social Hedosophia Holdings Corp. II, qui est devenu Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT). Wall-street est optimiste sur la société immobilière en ligne bien qu’elle se soit calmée après son regroupement d’entreprises.

Passant, nous avons Capital social Hedosophia Holdings Corp. III, qui a fusionné avec l’assureur Medicare Advantage en Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV). Son action est également en baisse depuis la fusion mais est saluée par la plupart des analystes pour son potentiel à long terme. Capital social Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOD) a recueilli plus de 400 millions de dollars et est actuellement à la recherche d’une cible dans le secteur de la technologie.

De plus, Capital social Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE:IPOE) a annoncé qu’il prendrait une société de finances personnelles en ligne SoFi Publique. L’action IPOE a explosé au cours des trois derniers mois, augmentant de 76%. Enfin, nous avons le Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI a levé 1,15 milliard de dollars et cherche également une cible dans le secteur de la technologie. Par conséquent, avec une telle expérience et un palmarès incroyable, je crois en Chamath.

Méfiez-vous des SPAC

J’ai parlé de certains des risques des SPAC dans le passé, et je pense qu’il est temps de faire un rappel. Comme mon collègue Josh Enomoto le souligne à juste titre, les SPAC ne profitent généralement pas aux investisseurs de détail. Dans la plupart des cas, vous voyez que les sponsors obtiennent une part nettement meilleure de l’accord. Ils reçoivent leur argent tôt et sont largement récompensés, que ce soit la qualité de la transaction.

Récemment, nous avons vu comment Chamath a vendu toute sa participation dans Virgin Galactic. Cela soulève la question de savoir si les sponsors SPAC comme lui sont réellement investis dans leurs projets de chèques en blanc.

Conclusion sur l’action IPOF

L’action IPOF n’a pas d’objectif mais bénéficie du soutien d’un véritable poids lourd du monde de l’investissement. Ceux qui croient en la vision de Chamath et en ses performances passées comprennent que l’action n’est guère un pari spéculatif. Il devrait bientôt trouver un objectif de fusion et est susceptible de frapper à nouveau un coup de circuit. Par conséquent, il est préférable de saisir les actions IPOF lorsque vous négociez à un rabais substantiel, comme c’est le cas actuellement.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article