iProspect India nomme Nitin Sabharwal en tant que Managing Partner – Nord

Nitin Sabharwal sera responsable de la gestion de la relation client, des opérations commerciales et du développement de nouveaux canaux

L’agence média iProspect a nommé Nitin Sabharwal en tant qu’associé directeur de North. Il dirigera également la fonction marketing d’affiliation de l’agence, à l’échelle nationale. Conformément au mandat, Nitin Sabharwal sera responsable de la gestion de la relation client, des opérations commerciales et du développement de nouveaux canaux. Il rapportera à Vinod Thadani, PDG d’iProspect India et responsable de la croissance numérique en Inde, dentsu Media.

« Nitin Sabharwal incarne efficacement la vision d’iProspect, a déclaré Thadani. « Grâce à sa compréhension de nos clients, de l’industrie et du marché, il est sans aucun doute le successeur pour le poste. Nous sommes impatients de l’accueillir chez iProspect et de travailler avec les parties prenantes pour libérer un plus grand potentiel et permettre à nos clients de prendre des décisions meilleures et plus rapides. Je suis convaincu qu’il mènera l’organisation vers de plus hauts sommets et accélérera la dynamique de croissance », a-t-il ajouté.

Dans son nouveau rôle, Sabharwal apportera à bord une vaste connaissance et des expériences du monde réel, qui seront encore combinées avec des informations basées sur les données issues des implémentations de l’industrie. Fort de 25 ans d’expérience, Nitin Sabharwal a travaillé avec certains des premiers écosystèmes de marketing numérique en Inde, en particulier dans le domaine du marketing de performance. Il a co-créé un écosystème de diffusion unique pour les annonceurs de divers secteurs tels que BFSI, l’éducation, le commerce électronique et les organisations O2O (en ligne vers hors ligne), pour n’en nommer que quelques-uns. L’acquisition de clients numériques est l’une de ses spécialisations clés, en utilisant la génération de demande numérique à 360 degrés. De plus, il a joué un rôle déterminant dans le développement d’écosystèmes de marketing numérique complets pour certains des plus grands annonceurs du secteur de la performance. Ceux-ci incluent la gestion des centres d’appels pour les annonceurs et les points de contact clients du dernier kilomètre avec une gestion basée sur les données pour garantir la meilleure expérience d’acquisition de clients.

Le premier passage de Nitin Sabharwal chez dentsu India a duré sept ans, au cours desquels il a occupé le poste de directeur de l’exploitation chez SVG Media et a également dirigé la marque Columbus du réseau, à l’échelle nationale. Il a quitté dentsu en janvier 2021 pour rejoindre Optimize Media, un écosystème de marketing à la performance basé au Royaume-Uni, en tant que directeur des opérations. C’est une excellente occasion de porter le flambeau du marketing de performance numérique pour les marques en Inde. Je suis également impatient de créer de nouveaux canaux de prestation de performances via des partenariats stratégiques et de créer une équipe solide centrée sur le client, axée sur les données et axée sur les informations », a souligné Nitin Sabharwal.

