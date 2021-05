iProspect India remporte le mandat numérique de l’UA Small Finance Bank

iProspect India utilisera ses outils et solutions propriétaires pour aider la marque à atteindre ses objectifs de marketing numérique via des campagnes numériques innovantes

iProspect, la première agence média numérique de bout en bout de la maison Dentsu India, a décroché le mandat numérique pour AU Small Finance Bank, une banque commerciale programmée. Conformément à son mandat, l’agence gérera toute la gamme des tâches numériques de la Banque de l’UA, y compris les campagnes de performance et de marque. iProspect India utilisera ses outils et solutions propriétaires pour aider la marque à atteindre ses objectifs de marketing numérique via des campagnes numériques innovantes, a déclaré l’agence dans un communiqué officiel.

«Notre expérience du domaine de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) nous a valu le mandat. Nous sommes ravis de nous associer à AU Bank et de travailler pour stimuler la croissance de l’entreprise et atteindre les indicateurs de performance clés de leur marque. Nous sommes impatients de fournir nos meilleurs services à la marque grâce à l’intersection de la marque, de la technologie, des médias et de la communication », a déclaré Rubeena Singh, PDG d’iProspect India.

«Au cours des dernières années, il y a sans aucun doute eu une transition accélérée vers l’adoption du numérique par les clients. En tant que banque axée sur la technologie et axée sur l’offre de solutions centrées sur le client, nous travaillons en permanence pour optimiser notre engagement client grâce aux médias numériques. Le partenariat avec iProspect India est une étape importante dans cette direction qui renforcera notre approche axée sur les données du marketing numérique et de la planification des médias », a ajouté Uttam Tibrewal, directeur exécutif de AU Small Finance Bank à propos de l’association avec l’agence média.

Outre les agences de marque DENTU, la présence de Dentsu International en Inde comprend les marques du réseau mondial Carat, iProspect, Isobar, Posterscope, Vizeum, MKTG, Amnet et mcgarrybowen. Le réseau comprend également les marques acquises localement Milestone Brandcom, WATConsult, Fountainhead MKTG, le groupe Perfect Relations, mcgarrybowen India, Fractal Ink Design Studio Linked by Isobar, SVG Columbus et Merkle Sokrati.

