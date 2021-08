Ipswich Town intéressé par Louie Barry d’Aston Villa

L’attaquant de 18 ans d’Aston Villa, Louie Barry, semble prêt à rejoindre l’équipe de League One, Ipswich Town en prêt. Le mouvement a été rapporté par Gregg Evans de .. Sunderland était également à la recherche de l’adolescent, mais il semble que la préférence de Barry soit d’aller à Ipswich.

L’attaquant doit maintenant avoir la chance de faire ses preuves au niveau senior et d’acquérir de l’expérience. Le manager d’Ipswich, Paul Cook, semble avoir son homme pour ramener “The Tractor Boys” au championnat.

Prospect talentueux

Le jeune attaquant a commencé sa carrière de jeune avec West Brom, avant de décrocher un transfert de rêve à Barcelone en juillet 2019. Ce faisant, Barry est devenu le premier joueur anglais à rejoindre l’académie convoitée “La Masia”. Ici, il a fait partie de l’équipe gagnante de la ligue U19 avant de décider de se rapprocher de chez lui, Aston Villa assurant ses services.

À son retour à Aston Villa, il s’est fait un nom en janvier de cette année, en marquant contre une équipe complète de Liverpool en FA Cup alors que Villa lançait une équipe U23 complète en raison d’une épidémie de Covid-19. Liverpool a peut-être remporté le match 4-1, mais Barry a certainement incité les spectateurs à se lever et à en prendre note.

Lors de la FA Youth Cup de la saison dernière, Barry était un joueur remarquable pour l’équipe de jeunes d’Aston Villa. Ses cinq buts et ses quatre passes décisives tout au long du tournoi ont conduit Villa à une victoire en coupe en battant Liverpool en finale. Barry est également fiable sur une base cohérente; marquant 20 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues. Ipswich espère qu’il frappe le sol en courant et décroche rapidement.

Ce qu’Ipswich obtiendra en Barry, c’est un jeune homme motivé qui veut avoir un impact. Capacité seul, il joue en avance sur ses années. Il est rapide, même avec le ballon aux pieds, et adore tirer au loin. Tirant sur la ligne de défense arrière et cherchant à se retrouver dans des situations en tête-à-tête, il causera de nombreux maux de tête aux défenseurs de la Ligue 1.

Plan de développement de la villa

Un déménagement de Barry à Ipswich ira loin dans le développement du joueur. Il est clair que son impact au niveau des jeunes est quelque chose de sensationnel. S’il devait transformer cela en performances constantes au niveau senior, Villa aurait alors un joueur sérieux entre les mains.

Cette leçon de développement viendra naturellement à Villa, après leur ancien capitaine de club Jack Grealish ; qui a maintenant signé pour Manchester City, s’est tellement amélioré lorsqu’il a été prêté à Notts County lors de la saison 2013/14. Barry et Villa espèrent que son déménagement à Ipswich le placera sur la même voie que la première équipe, une voie tracée par Grealish.

Il semble que Barry ne sera pas le seul jeune joueur à quitter Villa pendant cette fenêtre estivale. Il est également question de prêter Jacob Ramsey et Brad Young pour gagner un football régulier en équipe première et s’adapter à l’équipe grandissante de Villa. Ayant signé Emi Buendia, Ashley Young, Leon Bailey et maintenant Danny Ings ; ils vont devoir passer par des joueurs marginaux et des joueurs comme Louie Barry, Ramsey et Young espèrent pouvoir jouer de manière cohérente.

