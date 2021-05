iQOO 7 Legend: un incontournable pour les joueurs mobiles sérieux

L’année dernière, nous avions examiné l’iQOO 3, un appareil intelligent et élégant doté de spécifications haut de gamme. Découvrons les nouveautés du Legend 7, ses caractéristiques remarquables et ses performances globales.

De nos jours, les smartphones sont les appareils de jeu les plus populaires, battant les ordinateurs de bureau, les tablettes et les consoles. Un bon écran est indispensable, sinon il ruinera votre expérience de jeu, tout comme une grosse batterie pour les sessions de jeu prolongées, et bien sûr un processeur rapide pour des performances de premier ordre. Je ne suis pas un joueur mobile intense, mais j’ai essayé certains des derniers appareils – Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 12, OnePlus 9 Pro – ce sont tous de très bons interprètes et ne vous laisseront certainement pas dans le feu de la bataille.

Récemment, nous avons eu l’occasion d’essayer le nouvel appareil iQOO 7 Legend qui a attiré l’attention de la communauté des joueurs pour ses capacités de jeu supérieures et ses performances globales aérées. Le iQOO 7 Legend est au prix de Rs 39 990 (variante 8 Go + 128 Go) et Rs 43 990 (variante 12 Go + 256 Go); ce dernier était notre unité d’essai. L’année dernière, nous avions examiné l’iQOO 3, un appareil intelligent et élégant doté de spécifications haut de gamme. Découvrons les nouveautés du Legend 7, ses caractéristiques remarquables et ses performances globales.

Avec un nouveau style accrocheur et audacieux, l’iQOO 7 Legend se présente comme un appareil puissant et robuste, avec une surface blanche mate pure qui ajoute à son look élégant et à la mode. Le cadre central en aluminium marin du téléphone est conçu pour empêcher la corrosion due aux huiles et à la transpiration des mains des utilisateurs, offrant une protection supplémentaire à la coque arrière et à l’écran du téléphone au cas où l’appareil subirait un impact important. Il est équipé de verre dépoli AG pour éviter toute apparition de traces de doigts et de taches sur la surface brillante.

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces 120 Hz avec une résolution de 2400 x 1080 FHD, une luminosité maximale de 1300nits et un rapport de contraste de 6000000:1. Sa nouvelle fonction d’accélération Super Touch permet aux utilisateurs de bénéficier d’un taux de rafraîchissement ultra élevé avec une réponse tactile avancée de l’écran, gagnant un avantage distinct avec un jeu fluide. Dans les scénarios de compétition où chaque mouvement est crucial pour sortir vainqueur, cette latence tactile minimale peut créer un avantage opérationnel plus rapide pour que les utilisateurs mettent leurs compétences en valeur et déjouent leurs adversaires sans effort.

L’iQOO 7 Legend est livré avec la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G, associée à un lecteur flash LPDDR5 amélioré pour une vitesse de lecture et d’écriture séquentielle plus rapide, ce qui permet aux utilisateurs d’appeler et de mettre en cache des applications assez rapidement, ainsi qu’une consommation d’énergie plus efficace. Il dispose d’une puce mémoire V6 UFS 3.1 améliorée, qui a été encore améliorée pour des téléchargements, des copies et des installations de fichiers plus rapides. iQOO a également intégré la fonction RAM étendue dans la légende iQOO 7, car 3 Go de ROM ont été réaffectés pour être ajoutés à 8 Go de RAM, permettant aux applications de s’exécuter simultanément avec un décalage minimal et un espace de stockage suffisant.

Côté batterie, l’iQOO 7 Legend est équipé d’une batterie 4000mAH Typ, supportée par la technologie 66W FlashCharge. Cela permet des temps de charge considérablement réduits pour satisfaire les modes de vie trépidants des utilisateurs de téléphones mobiles modernes. Le téléphone est équipé d’un nouveau système stéréo Monster Beat Surround Sound avec deux haut-parleurs, avec certification Hi-Res Audio. En plus d’avoir des basses plus complètes, une plus grande fidélité, un volume plus fort et un champ sonore plus large, les haut-parleurs peuvent fournir un son surround 3D.

L’iQOO 7 Legend contient Monster Touch, qui a été affiné pour être implémenté sous l’écran avec des boutons numériques à double commande et sensibles à la pression. Ce paramètre personnalisé permet un jeu plus rapide et plus ergonomique, permettant à deux doigts d’accomplir ce que quatre doigts pouvaient auparavant dans des jeux tels que Free Fire et Call of Duty. Pour une sensation plus réaliste, les moteurs doubles linéaires Monster Engine sont présents sur les côtés gauche et droit du corps de l’appareil iQOO 7 Legend pour obtenir une vibration dynamique.

Points clés à retenir : iQOO 7 Legend est un téléphone robuste et complet avec un écran lumineux et coloré, de nombreuses fonctionnalités axées sur le jeu et une batterie longue durée. Certainement l’un des meilleurs téléphones de jeu sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 162,2 x 75,8 x 8,7 mm

Affichage : 6,62 pouces, écran AMOLED 120 Hz

Processeur : plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G

Système d’exploitation : Android 11 (FunTouch OS 11.1)

Mémoire et stockage: 8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage interne

Appareil photo : appareil photo principal OIS 48MP + appareil photo grand angle et macro 13MP + appareil photo portrait professionnel 13MP, appareil photo frontal 16MP

Batterie: 4000mAh, charge flash 66W

Prix ​​public estimé : Rs 39 990 (8 Go + 128 Go), Rs 43 990 (12 Go + 256 Go)

