iQOO 9, iQOO 9 Pro lancé avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, charge rapide 120W : spécifications, prix

Vivo marque dérivée iQOO a lancé le iQOO 9 et iQOO 9 Pro téléphones de jeu haut de gamme en Chine le mercredi 5 janvier 2022. Les deux téléphones partagent en grande partie les mêmes spécifications, y compris le haut de gamme de Qualcomm Puce Snapdragon 8 Gen 1, des écrans OLED 120 Hz, des caméras arrière triples 50 MP, le logiciel OriginOS Ocean et une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 120 W. iQOO semble également porter son partenariat avec BMW M Motorsport, une filiale de BMW AG connue pour ses voitures hautes performances, à un niveau supérieur, car iQOO 9 et iQOO 9 Pro bénéficient cette fois-ci du traitement en édition spéciale.

Vérification des prix iQOO 9, iQOO 9 Pro

L’iQOO 9 commence à 3 999 RMB (environ 46 800 Rs) pour une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage se vendra 4 399 RMB (environ 51 500 Rs). La variante haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera aux acheteurs 4 799 RMB (environ 56 000 Rs).

L’iQOO 9 Pro commence à 4 999 RMB (environ Rs 58 400) pour une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage se vendra à 5 499 RMB (environ 64 300 Rs). La variante haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera aux acheteurs 5 999 RMB (environ 70 000 Rs).

Vérification des spécifications iQOO 9, iQOO 9 Pro

L’iQOO 9 Pro est livré avec un écran incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1440p ou 2k avec une perforation. iQOO utilise un panneau LTPO E5 AMOLED avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Sous le capot, le téléphone dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associée à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS3.1. Le logiciel est OriginOS Ocean basé sur Android 12. L’ensemble est complété par une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire rapide de 120 W, une charge sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W.

Pour la photographie, l’iQOO 9 Pro dispose de trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50MP, un ultra grand-angle de 50MP et un autre capteur de profondeur de 16MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP.

L’iQOO 9 obtient un écran plat 1080p E5 AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en comparaison. Les caméras arrière secondaire et tertiaire sont ultra grand-angle 13MP et profondeur 12MP. Et, il n’y a pas de charge sans fil dans ce téléphone. Le reste des spécifications sont les mêmes que le modèle pro.

