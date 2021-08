iQOO célèbre l’esprit indomptable des para-athlètes

iQOO avec cette campagne, aspire à mettre en lumière l’histoire des légendes des para-athlètes en tant que véritables changeurs de jeu, qui poursuivent leur quête.

iQOO, en collaboration avec Omnicom Media Group, Inde, a lancé une campagne numérique « I Quest On and On » saluant l’étincelle, le frisson et la motivation infatigables des para-athlètes dans leur voyage pour devenir les meilleures versions d’eux-mêmes. La campagne met en vedette Suyash Jadhav (Para Swimming) et Vikas Singh Bhati (Para High Jump) dans une courte vidéo qui capture la motivation profonde avec laquelle ils s’entraînent pour atteindre leurs objectifs, mettant en évidence leur passion, leur rigueur et leurs compétences inégalées.

« La campagne a été créée pour articuler et honorer la plus grande quête que nous ayons – rechercher indéfiniment la meilleure version de nous-mêmes. C’est l’esprit d’iQOO en tant qu’entreprise, nous avons donc emprunté cette voie car elle a profondément résonné. Les performances monstres sont livrées par la volonté de surpasser nos propres références. Suyash Jadhav, para-nageur, et Varun Singh Bhati, para-sauteur en hauteur personnifient cet esprit indomptable », a déclaré Shailja Saraswati Varghese, responsable du contenu, Omnicom Media Group.

« Nous respectons l’esprit des para-athlètes et saluons leur quête pour performer au mieux de leurs capacités tout en représentant l’Inde à Tokyo. iQOO croit en la même philosophie de « I Quest On and On », repoussant les limites pour offrir le meilleur aux consommateurs. Cette campagne est notre hommage à ces champions, qui nous rendent fiers en repoussant les limites et en défiant les obstacles avec leur esprit éternel et leurs efforts incessants », a ajouté Gagan Arora, directeur du marketing chez iQOO.

Souhaitant au contingent indien une performance triomphale à Tokyo, iQOO, avec cette campagne, aspire à mettre en lumière l’histoire des légendes des para-athlètes en tant que véritables changeurs de jeu, qui poursuivent leur quête. iQOO pense que de tels récits et représentations, en plus de la diffusion en direct de l’événement sportif, contribueront à inspirer les athlètes en herbe et à conduire à des dialogues qui encouragent une plus grande participation.

