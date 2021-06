IQOO Z3 5G lancé en Inde avec Snapdragon 768G et prix attractif

Il existe un nouveau smartphone sur le marché indien qui cherche à affronter le bien établi Redmi Note 10 Pro Max et le prochain OnePlus Nord CE. La sous-marque de Vivo IQOO a lancé un téléphone Snapdragon 768G powered-5G dans le pays à un prix très attractif.

Appelé IQOO Z3, le téléphone a été dévoilé pour la première fois en Chine en mars. Il présente un mélange intéressant de spécifications, notamment un écran LCD Full HD + 120 Hz, une charge rapide de 55 W et une batterie importante de 4 400 mAh. Vous bénéficiez également d’une configuration à triple caméra composée d’un tireur principal de 64 MP, d’un capteur ultra-large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Un port USB-C est disponible pour le chargement, mais l’IQOO Z3 est également livré avec une prise casque 3,5 mm.

En comparaison, le prochain OnePlus Nord CE aura un écran à 90 Hz. Cependant, il utilisera un panneau AMOLED au lieu d’un écran LCD sur l’IQOO Z3. Le processeur du téléphone OnePlus est censé être le Snapdragon 750G, qui est plus lent que le Snapdragon 765G. Le Snapdragon 768G sur le IQOO Z3 est 15% plus rapide que le 765G, vous obtenez donc un bien meilleur processeur sur le téléphone IQOO que ce que vous pouvez attendre du Nord CE.

Si vous comparez le nouveau téléphone au Redmi Note 10 Pro Max, vous constaterez qu’à presque le même prix, vous obtenez un appareil compatible 5G plus puissant avec l’IQOO Z3. Cependant, le téléphone Xiaomi dispose également d’un écran AMOLED de 120 Hz, d’un appareil photo principal de 108 MP plus haute résolution, d’une batterie plus grande de 5 020 mAh. Si les vitesses de charge vous importent, le téléphone Redmi est un peu plus lent que le téléphone IQOO avec une charge de 33 W.

Néanmoins, à un prix de départ de Rs 19 990 pour le modèle de stockage 6 Go de RAM + 128 Go, l’IQOO Z3 est une très bonne affaire sur le papier. Bien sûr, nous devrons tester le téléphone pour voir comment il fonctionne dans la vraie vie.

Pendant ce temps, le OnePlus Nord CE devrait être lancé en Inde à Rs 22 999 et pour rivaliser avec cela, le IQOO Z3 a un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de Rs 22 990. Il existe également une variante de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go du téléphone disponible à Rs 20 990.