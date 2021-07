iQOO Z3 5G : un téléphone mobile riche en fonctionnalités pour les jeunes férus de technologie

Le téléphone est assez solide dans la main.

Qu’il s’agisse d’un premier achat ou d’un achat de remplacement, les connaissances, la recherche et l’évaluation des jeunes d’aujourd’hui concernant le dernier gadget en ville sont assez évoluées, en particulier en ce qui concerne les téléphones portables. Ayant grandi dans un monde numérique entièrement immergé, ils sont également des acheteurs très exigeants – ils veulent les derniers matériels et logiciels pour une expérience globale exceptionnelle en matière de jeu, de multitâche, de navigation sur Internet, d’écoute de musique ou de vidéo, de prise de photos , etc. N’oublions pas que le téléphone mobile est leur appareil préféré pour la plupart des activités sur la tablette, l’ordinateur portable ou le bureau.

iQOO, une marque de combinés à croissance rapide, semble avoir trouvé sa place sur ce marché centré sur les jeunes avec ses produits. Récemment, nous avions examiné iQOO 7 Legend, un téléphone complet avec un écran lumineux et coloré, de nombreuses fonctionnalités axées sur les jeux et une autonomie de batterie longue durée. Il est maintenant temps d’examiner sa toute nouvelle création, iQOO Z3 avec des capacités 5G prêtes pour l’avenir. Emballé avec la dernière plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 768G 5G, 55 W FlashCharge et 64MP AutoFocus Main camera, le Z3 est un appareil riche en fonctionnalités qui est équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz pour une expérience fluide.

Le Z3 est au prix de Rs 19 990 pour la variante 6 Go + 128 Go, Rs 20 990 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 22 990 pour la variante 8 Go + 256 Go (notre unité d’essai). Le téléphone est disponible en deux couleurs : Ace Black et Cyber ​​Blue. Cet appareil iQOO abrite un écran ultra-réactif avec un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz pour une réactivité de saisie utilisateur très rapide.

Il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une large gamme de couleurs DCI-P3 et de la technologie HDR 10 qui aboutit à un affichage visuel étonnamment coloré et net avec un flou graphique minimal. Le téléphone est assez solide dans la main.

Grâce au processeur Qualcomm 768G, les consommateurs peuvent découvrir des jeux mobiles immersifs de premier ordre, des graphismes vifs, des animations multimédias fluides et des séquences photographiques ou vidéographiques impressionnantes. Sérieusement, vous pouvez accumuler autant de tâches et exécuter simultanément des applications que vous le souhaitez, l’iQOO Z3 les maintient en douceur et efficacement et se révèle être à la hauteur du défi. Sur le plan de la batterie, il est doté d’une batterie de 4 400 mAh (TYP) pour supporter une journée entière d’utilisation, combinée à la technologie FlashCharge de 55 W. Fondamentalement, l’appareil peut charger jusqu’à 50% en seulement 19 minutes et les utilisateurs peuvent charger complètement leur appareil en seulement 50 minutes.

De longues périodes de jeu peuvent générer beaucoup de chaleur interne dans un appareil mobile. À cette fin, l’iQOO Z3 contient un système de refroidissement liquide à cinq couches, comprenant un tuyau de refroidissement liquide, une feuille de couche de graphite de 5814 mm, une feuille de cuivre de refroidissement, un gel thermique et six capteurs de température. Grâce à cela, le téléphone peut rechercher avec précision la source de chaleur et appliquer intelligemment une solution de refroidissement optimale pour réduire la température centrale de 10 degrés si nécessaire.

Sur le devant de la caméra, l’iQOO Z3 est équipé d’une impressionnante triple caméra arrière de 64MP; il y a un appareil photo principal de 64MP pris en charge par le capteur GW3 et l’ouverture f/1,79, qui offre une bonne qualité d’image pour tous les scénarios. Le téléphone dispose également d’un objectif de 8 MP pour une vue plus large de 120 degrés et d’un objectif super macro pour capturer des gros plans de 4 cm. L’appareil photo principal prend en charge la prise de vue vidéo 4K à 60 ips qui peut être combiné avec le mode vidéo pour un enregistrement sur écran large 2,35:1 avec divers filtres de style vidéo.

Points clés à retenir : l’iQOO Z3 est certainement un appareil beau, agréable et de style premium dans sa gamme de prix. Il est intelligent, élégant et ultra-rapide. Avec son écran LCD de 6,58 pouces à 120 Hz, toutes vos vidéos et photos brilleront de détails et de clarté. Le téléphone a une bonne configuration d’appareil photo, l’appareil est assez aéré avec des performances fluides, les jeux sont également de premier ordre; il est compétent pour exécuter certains des jeux les plus exigeants sans accroc.

Dans l’ensemble, un excellent choix pour les jeunes férus de technologie.

Affichage : écran LCD de 6,58 pouces à 120 Hz

Processeur : plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 768G 5G

Système d’exploitation : Android 11 (Funtouch OS 11.1)

Mémoire et stockage : 6 Go+128 Go, 8 Go+128 Go, 8 Go+256 Go

Appareil photo : appareil photo principal 64 MP + appareil photo grand angle 8 MP + appareil photo macro 2 MP, appareil photo frontal 16 MP

Batterie : 4 400 mAh, charge flash de 55 W

Prix ​​public estimé : Rs 19 990 (6 Go + 128 Go), Rs 20 990 (8 Go + 128 Go), Rs 22 990 (8 Go + 256 Go)

