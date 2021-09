iQOO Z5 avec écran 120 Hz et charge rapide 44 W lancé en Inde, prendra Xiaomi 11 Lite 5G NE au prix de Rs 23 990

iQOO Z5 commence à Rs 23 990 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La marque dérivée de Vivo, iQOO, a lancé lundi le téléphone de milieu de gamme iQOO Z5 5G en Inde au prix de départ de Rs 23 990. Il s’agit d’un suivi de l’iQOO Z3 et semble prêt à affronter le prochain Xiaomi 11 Lite 5G qui devrait officiellement arriver en Inde le 29 septembre.

Les deux téléphones sont basés sur le même système sur puce Qualcomm Snapdragon 778, mais dans tous les autres domaines, l’iQOO Z5 5G avance avec un affichage plus rapide, plus de RAM et de stockage, et une batterie plus grande qui peut également se charger plus rapidement en comparaison. L’iQOO Z3 offrait un excellent rapport qualité-prix et l’iQOO Z5 s’en sert avec une fiche technique encore plus convaincante.

Prix ​​iQOO Z5 5G en Inde, détails de disponibilité

L’iQOO Z5 démarre à Rs 23 990 pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera Rs 26 990. Le téléphone sera disponible à l’achat à partir du 6 octobre sur la boutique en ligne d’iQOO et sur Amazon India.

Spécifications et fonctionnalités de l’iQOO Z5 5G

L’iQOO Z5 fait l’objet d’une refonte majeure de sa conception par rapport à l’iQOO Z3 en ce sens qu’il dispose d’un assemblage de caméra mis à jour à l’arrière et d’une découpe perforée à l’avant. Le corps du téléphone est toujours en plastique, ce qui semble bien compte tenu du prix. Il se déclinera en deux coloris : Mystic Space et Arctic Dawn. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et d’une reconnaissance faciale pour l’authentification biométrique.

Il possède également un écran plus grand de 6,67 pouces avec un panneau LCD rapide à 120 Hz et une résolution Full HD avec prise en charge de la lecture HDR10.

Sous le capot, l’iQOO Z5 dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Ce n’est pas extensible. Le téléphone prend en charge la fonction RAM étendue ou mémoire virtuelle. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Funtouch OS 12, basé sur Android 11.

Pour la photographie, l’iQOO Z5 dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec une caméra principale de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et une autre caméra macro de 2 MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP. La configuration est pratiquement identique à celle de l’iQOO Z3.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 44 W. L’iQOO Z3 avait une batterie plus petite en comparaison, mais elle pouvait dépasser 55W.

