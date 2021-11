iQoo Z5 obtient une nouvelle variante de couleur ‘Cyber ​​Grid’ en Inde : vérifiez les nouveautés, le prix et d’autres détails

Les clients peuvent réserver la dernière variante de couleur sur le site Web d’iQoo et sur Amazon.

iQoo, spin-off de Vivo, a lancé une nouvelle variante de couleur « Cyber ​​Grid » de l’iQoo Z5 en Inde. Le nouveau coloris rejoindra les saveurs Arctic Dawn et Mystic Space existantes pour offrir aux acheteurs une autre option dans laquelle ils pourraient investir. La fiche technique et tout restent les mêmes. La variante de couleur iQoo Z5 Cyber ​​Grid commencera à Rs 23 990.

Les principales spécifications d’iQoo Z5 incluent un chipset Qualcomm Snapdragon 778G, une configuration de triple caméra arrière, un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge flash de 44 W.

Prix ​​iQoo Z5 en Inde, disponibilité

La variante de couleur iQoo Z5 Cyber ​​Grid est au prix de Rs 26 990 pour le modèle de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go et de Rs 23 990 pour l’option de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go.

Les clients peuvent réserver la dernière variante de couleur sur le site Web d’iQoo et sur Amazon. Le nouveau modèle sera associé aux options de couleur Arctic Dawn et Mystic Space déjà disponibles en Inde depuis le lancement du téléphone le 27 septembre.

Spécifications iQoo Z5

iQoo Z5 arbore un écran LCD Full HD+ de 6,67 pouces avec un rapport hauteur/largeur 20:9, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une prise en charge HDR 10.

Le combiné est alimenté par Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11 et prend en charge les emplacements double SIM (Nano). Le téléphone fonctionne sur un SoC Qualcomm Snapdragon 778G octa-core couplé à jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5.

L’iQoo Z5 contient une configuration de caméra arrière triple qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il possède une caméra frontale de 16 mégapixels.

iQoo Z5 comprend un scanner d’empreintes digitales latéral et dispose également de la reconnaissance faciale Face Wake. Le téléphone est livré avec une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide Flash Charge de 44 W.

