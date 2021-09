Iran Castillo sera maman pour la deuxième fois et exhibera une bague !

in

Le célèbre actrice Iran Castillo annonce qu’elle sera maman pour la deuxième fois et montre également son alliance, montrant qu’elle est plus heureuse que jamais dans cette nouvelle étape de sa vie, une nouvelle qui apporte sans aucun doute une grande joie.

Selon elle, le anneau Avec lequel leur engagement à atteindre l’autel a été formalisé est un symbole de leur amour, qui heureusement est plein de liberté pour être qui ils sont vraiment et profiter de la vie.

Aujourd’hui, l’actrice Iran Castillo a décidé de partager une série de nouvelles importantes avec ses plus de 570 000 abonnés sur le célèbre réseau social Instagram.

Avec une photographie sur laquelle le chanteur entoure Pepe Ramos d’une tendre étreinte et il tient un téléphone portable, on peut voir un ultrason et le bonheur du couple de devenir parents.

Iran Castillo a assuré qu’il y avait beaucoup de choses à célébrer, alors il a laissé libre cours à ses émotions dans un texte plein de surprises.

Pour commencer, il a félicité Pepe Ramos pour son anniversaire et aussi pour sa présence, qu’il a qualifiée de bénie.

Como parte de la celebración, Irán Castillo aseguró que era un honor poder estar a lado de su novio y poder rodearlo de todo el amor que se merece, especialmente con una noticia que sorprendió a más de una persona: la llegada de un nuevo bebé a la famille.

Selon l’actrice, il n’y a pas de cadeau plus extraordinaire pour tous les deux que celui de recevoir un nouvel être de lumière qui les illuminera de sa beauté et de sa pureté.

Ainsi, avec beaucoup d’émotion, Iran Castillo a annoncé qu’ils attendaient un bébé pour compléter la grande famille qu’ils sont jusqu’à présent.

Pleine de joie, la chanteuse a confié qu’elle aimait de tout son être son futur mari et aussi Irka, son premier-né, fruit de la relation qu’elle a eue avec Gabriel Castañeda.

De plus, Iran a avoué avoir organisé une fête surprise pour Pepe, cependant, c’est lui qui l’a surprise, puisqu’il lui a offert une bague de fiançailles.

Après une série de remerciements, l’Iran était plus que satisfait de toutes les nouvelles qui se sont produites ces derniers jours.

A noter que la publication cumule déjà plus de 33 000 likes et commentaires de célébrités telles que Michelle Renaud, Adriana Louvier, Sharis Cid et Ximena Herrera, entre autres.