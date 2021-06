Iran : défis pour le président élu Ebrahim Raisi

Le candidat présidentiel Ebrahim Raisi s’exprime lors d’un rassemblement électoral à Téhéran, en Iran, le 15 juin 2021. (.)

Par NK BHATIA

Comme prévu, l’ultra conservateur Ebrahim Raisi sera le nouveau président de l’Iran après avoir obtenu environ 17,8 millions de voix, où seulement 48% des 54 millions d’électeurs ont exercé leur droit de vote. Le président élu, Ebrahim Raisi, est l’actuel chef du pouvoir judiciaire qui porte un turban noir, indiquant ainsi qu’il est un descendant du prophète Mohammed et d’un Sayyid.

L’élection de Raisi était jouée d’avance après avoir été présélectionné parmi un groupe de sept candidats à l’élection après que leur candidature a été examinée par le Conseil des gardiens de 12 membres qui est tenu de déterminer l’aptitude des candidats aux postes constitutionnels conformément idéologie théologique. Fait intéressant, Raisi, en tant que chef du pouvoir judiciaire, supervise le fonctionnement du Conseil des gardiens et nomme six membres au conseil.

Issu du milieu judiciaire, il a été procureur du régime islamique. Son principal titre de gloire est son rôle de procureur principal dans le procès des opposants politiques au régime islamique qui a eu lieu en 1988, conduisant à l’élimination massive de prisonniers politiques non alignés sur le régime chiite iranien. Par la suite, il a continué à occuper diverses fonctions judiciaires, notamment en tant que procureur de Téhéran, chef de l’Organisation de l’inspection générale, procureur général du Tribunal spécial du clergé et juge en chef adjoint.

Depuis 2016, Raisi dirige la Fondation Astan Quds Razavi, qui gère le sanctuaire Imam Reza à Mashhad, un important site de pèlerinage chiite. La Fondation exerce une énorme importance politique et économique en raison du contrôle de ses activités caritatives et de la détention d’immenses propriétés et entreprises, réparties sur un large éventail d’actifs multiples, de l’agriculture à la construction.

Raisi a également occupé le poste de vice-président de l’Assemblée des experts iraniens, une institution clé, chargée de choisir le prochain chef suprême après Khamenei, 82 ans. Ebrahim Raisi a été proche du puissant clergé iranien, en particulier du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Il jouit de sa confiance et a donc été promu par rapport aux autres candidats. Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles il revêtira le manteau de guide suprême après l’ayatollah Ali Khameni.

Depuis 2019 en tant que chef du pouvoir judiciaire iranien en 2019, Raisi a été projeté comme un croisé contre la corruption. Ce poste lui a permis de consolider son emprise sur le clergé et d’éliminer au passage bon nombre d’opposants politiques – l’alibi de corruption étant un moyen facile de se débarrasser de quiconque n’est pas en phase avec la pensée idéologique ou politique du régime islamique .

Raisi est connu pour être un ardent défenseur d’une économie résiliente et forte à construire autour des institutions de l’État soutenues par le régime islamique. Il voit un rôle plus important pour les gardiens de la révolution iraniens et d’autres organes de l’État pour renforcer l’économie iranienne et devenir autosuffisants. Ceci est important dans le contexte des sanctions dirigées par les États-Unis qui ont presque paralysé l’économie iranienne avec un impact considérable sur la population, entraînant un mécontentement et des manifestations de grande envergure dans le passé.

Il est peu probable que l’élection de Raisi ait un impact majeur sur les pourparlers en cours sur l’accord nucléaire puisque les pourparlers sont guidés par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Bien que personnellement opposé à l’accord nucléaire de 2015, Raisi n’a pas d’autre choix que d’aller de l’avant avec les négociations en cours à Vienne, qui durent depuis un certain temps et seraient dans une étape décisive. Parvenir à un accord est donc dans l’intérêt de l’Iran dont la situation économique s’est dégradée ces dernières années.

La résolution de l’accord nucléaire est également importante du point de vue de la paix et de la sécurité régionales au Moyen-Orient et dans la région du Golfe. Un accord entre les États-Unis et l’Iran sur le nucléaire devrait donner une impulsion aux négociations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, si essentielles à la stabilité de la région.

Le président élu serait favorable à l’amélioration des relations avec ses voisins, dont la Chine. L’évolution de ces relations après le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, avec qui l’Iran partage une longue frontière commune et a des intérêts substantiels, serait extrêmement importante du point de vue de la stabilité dans la région.

Au-delà des relations internationales, c’est la situation intérieure qui retiendra immédiatement son attention.

L’élection d’Ebrahim Raisi met à mal les ambitions et les espoirs de tous les modérés et risque de pousser sa population majoritaire jeune à l’isolement et à l’éloigner des aspirations mondiales. Les espoirs de la jeunesse seraient définitivement brisés avec l’emprise croissante des conservateurs. La façon dont le nouveau régime s’attaque à son isolement de la communauté mondiale et s’imprègne de la confiance parmi les jeunes serait importante et intéressante.

Les difficultés économiques dues aux sanctions ont conduit à l’isolement de l’Iran du système financier mondial. Cela a conduit à l’effondrement de sa monnaie et à un chômage généralisé. L’inflation est paralysante et la pénurie de nourriture et de besoins quotidiens est courante. L’impact de la pandémie de corona a été massif et il y a une grave pénurie de médicaments et de soins médicaux. Ceux-ci nécessiteraient l’attention immédiate du nouveau régime.

L’élection d’Ebrahim Raisi marque la consolidation de l’emprise des conservateurs sur le régime iranien et un coup dur pour les modérés, qui tentaient de s’en libérer. Il serait intéressant de voir comment ils façonnent le destin d’une nation en herbe dans les jours à venir.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.