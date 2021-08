Iran et Inde : les défis à venir

En conséquence, les relations bilatérales ont été en chute libre malgré les déclarations contraires des deux parties. (Image représentative)

Par MAJ GEN NK BHATIA

L’Iran prêtera serment à l’ultraconservateur Ebrahim Raisi comme nouveau président de l’Iran le 5 août 2021. L’Inde assistera à son investiture et sera représentée par son ministre des Affaires étrangères. Il y a une mesure égale d’espoir et de défis dans les relations bilatérales indo-iraniennes dans le contexte des développements géopolitiques qui affectent principalement les deux pays.

Le président élu Ebrahim Raisi occupera son poste avec les bénédictions et à l’ombre du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ayant été élu à son poste avec un dossier douteux en tant que procureur du régime islamique, où sa principale revendication de gloire a été son rôle de le procureur principal dans le procès des opposants politiques au régime islamique au cours de l’une des périodes troublées de 1988. Cela avait conduit à l’élimination massive de prisonniers politiques considérés comme opposés au régime chiite iranien. Par la suite, il a continué à occuper diverses fonctions judiciaires, notamment en tant que procureur de Téhéran, chef de l’Organisation de l’inspection générale, procureur général du Tribunal spécial du clergé et juge en chef adjoint.

Raisi a également occupé le poste de vice-président de l’Assemblée des experts iraniens, une institution clé qui sélectionnera le prochain chef suprême de l’Iran après Khamenei, 82 ans. Il est fortement répandu qu’Ebrahim Raisi revêtira le manteau de guide suprême après l’ayatollah Ali Khameni, et sa nouvelle position est en préparation pour le rôle ultime dans l’organisation théocratique de l’Iran.

L’élévation d’Ebrahim Raisi en tant que président de l’Iran a presque éliminé les ambitions et les espoirs de tout dirigeant iranien modéré d’émerger dans la configuration actuelle. Son élection est donc une garantie sûre pour pousser sa population jeune majoritaire à l’isolement et à l’écart de tout rôle significatif dans les affaires de l’État. La population majoritaire d’Iran, composée de femmes et de jeunes, envisage ainsi l’avenir avec un sentiment de frustration et de consternation. N’importe qui peut deviner comment le nouveau régime s’attaquera aux troubles latents qui couvent au sein de sa société.

Les récentes émeutes provoquées par la sécheresse et les tirs consécutifs des forces de sécurité sur une population malheureuse de la province iranienne du Khouzistan, entraînant la mort d’innocents, sont l’exemple le plus récent de mécontentement au sein de la société iranienne. La réponse des autorités iraniennes a été dure et montre l’un des nombreux défis auxquels le nouveau président sera confronté.

La situation intérieure en Iran est la conséquence directe de ses politiques et plans visant à exacerber et à fomenter la situation fragile et délicatement en équilibre dans la région du golfe Persique, dans un défi direct à l’ordre mondial établi dans la région. Comme l’a déclaré le nouveau président élu Ebrahim Raisi lors de sa première conférence de presse après son élection, les « activités régionales et le programme de missiles balistiques » de l’Iran n’étaient pas négociables », indiquant ainsi qu’il continuerait à faire progresser ses programmes nucléaires et de missiles et son soutien à ses procurations chiites. La déclaration indiquait également clairement qu’il était peu probable que la position conflictuelle de l’Iran change de si tôt. Au contraire, les activités iraniennes ne sont devenues plus profondes dans le contexte du ciblage des scientifiques nucléaires iraniens par des moyens télécommandés et de l’impasse entre les marines occidentales et les actions de la marine des gardiens de la révolution iranienne et des garde-côtes dans la région du golfe du Moyen-Orient.

Lors des derniers incidents de ces derniers jours, un pétrolier géré par Israël au large de la côte d’Oman a été attaqué, entraînant la mort de deux membres d’équipage. Lors d’une autre attaque, un pétrolier a été saisi dans le golfe au large des Émirats arabes unis. Les deux incidents ont été attribués aux forces soutenues par l’Iran. Les représailles contre les forces iraniennes sont une certitude, révélant la fragilité de la situation dans le golfe.

Cependant, la principale raison des difficultés économiques de l’Iran, son programme nucléaire et ses conséquences, semblent avoir un impact sur toutes les sphères de l’État iranien. Avant l’élection d’Ebrahim Raisi, toutes les parties prenantes et signataires du Plan d’action global commun (JCPOA) avaient entamé une série de négociations pour résoudre les problèmes liés au programme nucléaire iranien. Après des négociations substantielles en six tours, les pourparlers ont été interrompus après l’élection du nouveau président iranien, Ebrahim Raisi. Actuellement, il semble y avoir une impasse dans les pourparlers et les difficultés économiques iraniennes se poursuivent sans relâche, imposant des difficultés à sa population malheureuse.

Les relations bilatérales indo-iraniennes sont en baisse depuis un certain temps, principalement pour des raisons liées à la géopolitique et à l’aggravation de l’impasse américano-iranienne sur les questions nucléaires, entraînant des sanctions économiques qui ont empêché tout commerce bilatéral qui était l’épine dorsale de relations entre les deux pays. En conséquence, les relations bilatérales ont été en chute libre malgré les déclarations contraires des deux parties.

Mais dans le cadre de développements rapides qui ont touché l’Iran et l’Inde dans une mesure égale, le ministre indien des Affaires étrangères (EAM), le Dr Jai Shankar, a effectué une visite éclair à Téhéran en route vers Moscou le 7 juillet 2021. La visite de l’EAM a été rendue nécessaire par nécessité. pour l’Inde dans un contexte de détérioration rapide de la situation en Afghanistan, où convergent les intérêts de l’Inde et de l’Iran. L’avancée rapide des forces talibanes et son occupation de vastes étendues de territoire rural, plus important encore vers le nord de l’Afghanistan, auraient certainement secoué l’Iran car il a un intérêt considérable pour la région, y compris le soutien à l’importante population chiite.

Bien que l’Iran ait vivement critiqué la présence des troupes américaines et occidentales dans la région et ait soutenu l’accord américano-taliban et leur retrait d’Afghanistan, le rythme de l’avancée rapide des talibans aurait sûrement surpris les Iraniens autant qu’il a surpris d’autres nations. , y compris les Indiens.

L’Inde reste intéressée par l’Afghanistan et cherche des moyens de rester pertinente dans les équations émergentes dans ce pays. Le Pakistan étant totalement opposé au rôle indien en Afghanistan, il est naturel que l’Inde ait exploré les options pour s’engager avec l’Iran afin de s’ouvrir à de nouvelles équations qui pourraient émerger en Afghanistan dans un avenir prévisible. Dans l’état actuel des choses, l’Iran semble être le seul espoir de l’Inde de donner un coup de pouce à ses intérêts en Afghanistan si les talibans parviennent à prendre pied en Afghanistan dans les prochains jours. Pour l’instant, la façon dont les choses se dérouleront dans les jours à venir reste incertaine.

Les relations bilatérales indo-iraniennes ont de nombreuses facettes et dimensions, allant des importations de pétrole à la connectivité. Comment ceux-ci se déroulent et atteignent la pleine mesure de l’apparence est difficile à prédire. Mais un engagement renouvelé entre les deux nations avec un sentiment d’urgence ravive les espoirs pour l’avenir.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

