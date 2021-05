Iran-Israël: l’Ayatollah Ali Khamenei lance un appel aux armes terrifiant – Craintes de la guerre mondiale | Monde | Nouvelles

Israël Palestine: Iron Dome intercepte des roquettes dans l’émission Fox

Pendant ce temps, une déclaration publiée par les gardiens de la révolution iranienne a affirmé que des «coups mortels» tomberaient bientôt sur Israël depuis la Palestine – avec la forte implication que le Hamas et d’autres insurgés ont été armés par Téhéran. S’exprimant quelques heures à peine après que la confirmation d’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte a mis fin à 11 jours de violence, l’ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khamenei a lancé son appel aux armes dans un communiqué diffusé par plusieurs médias iraniens.

Les États musulmans doivent sincèrement soutenir le peuple palestinien, par le biais d’un soutien militaire ou financier Ayatollah Khamenei

Il a déclaré: “Les États musulmans doivent sincèrement soutenir le peuple palestinien, par le biais d’un soutien militaire ou financier ou dans la reconstruction des infrastructures de Gaza.”

M. Khamenei a exhorté les musulmans à exiger que leurs gouvernements soutiennent les Palestiniens.

L’Iran, qui ne reconnaît pas Israël, soutient et est largement reconnu pour avoir armé les militants islamistes du Hamas, qui dirigent la bande de Gaza, tandis que l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas contrôle les zones peuplées de Palestiniens de la Cisjordanie occupée.

L’ayatollah Khamenei a appelé les musulmans à aider la Palestine (Image: GETTY)

Le chercheur indépendant Tal Inbar a tweeté des photos du nouveau missile iranien (Image: RIB News)

Le Hamas et le groupe du Jihad islamique ont tiré des centaines de roquettes sur Israël avant la trêve de vendredi, tuant une douzaine de civils, bien qu’Israël ait déclaré que son système de défense “Iron Dome” avait abattu la majorité d’entre eux.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a tweeté: “Félicitations à nos sœurs et frères palestiniens pour cette victoire historique. Votre résistance a forcé l’agresseur à battre en retraite.”

Le Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) a déclaré dans un communiqué: «L’Intifada est passée de l’utilisation de pierres à des missiles puissants et précis.

Benjamin Netanyahu, Premier ministre d’Israël (Image: GETTY)

«Et à l’avenir, les sionistes peuvent s’attendre à subir des coups meurtriers venant des territoires occupés».

Il y a un an, M. Khamenei s’est vanté que Téhéran avait transformé l’équilibre militaire des forces entre Israël et les Palestiniens.

L’Iran a présenté aujourd’hui un drone de combat de fabrication iranienne qui, selon lui, avait une portée de 2000 km (1250 miles), le nommant “Gaza” en l’honneur de la lutte des Palestiniens contre Israël, ont rapporté les médias d’Etat.

Une fusée est abattue par le système de défense Iron Dome (Image: GETTY)

Israël a lancé plusieurs raids sur Gaza visant le Hamas (Image: GETTY)

Dans un discours télévisé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les raids sur Gaza avaient endommagé la capacité du Hamas à lancer des missiles sur Israël.

Il a affirmé qu’Israël avait détruit le vaste réseau de tunnels du Hamas, ses usines de roquettes, ses laboratoires d’armes et ses installations de stockage, et tué plus de 200 militants, dont 25 hauts responsables.

Il a ajouté: «Le Hamas ne peut plus se cacher. C’est une grande réussite pour Israël.

Comparaison de la force militaire de l’Iran et d’Israël (Image: Express)

«Nous avons éliminé une partie importante de l’échelon de commandement du Hamas et du Jihad islamique.

“Et quiconque n’a pas été tué sait aujourd’hui que notre bras long peut l’atteindre n’importe où, au-dessus du sol ou sous terre.”

Israël a déclaré que le Hamas, le Jihad islamique et d’autres groupes militants ont tiré environ 4 350 roquettes depuis Gaza pendant le conflit, dont environ 640 n’ont pas réussi à pénétrer dans la bande de Gaza.

Le président américain Joe Biden abordant la situation hier (Image: GETTY)

L’armée israélienne a déclaré que 90% de ceux qui avaient traversé la frontière avaient été interceptés par le système de défense antimissile Iron Dome.

La trêve semblait faire partie d’un accord en deux étapes, le Caire envoyant des délégations de sécurité à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour convenir de mesures visant à maintenir la stabilité.

L’Égypte, sans doute le leader du monde arabe, a discuté des mesures visant à éviter une reprise des attaques à la roquette depuis Gaza et des frappes israéliennes sur l’enclave.

Un diplomate occidental a déclaré que M. Biden, qui a téléphoné jeudi pour la première fois en tant que président au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, semblait avoir joué un rôle clé.