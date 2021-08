Iran news EN DIRECT: Le «boucher de Téhéran» a mis en garde contre une attaque imminente alors que la rangée de pétroliers explose | Monde | Nouvelles

in

Le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, qui a également été surnommé le « bourreau de l’Iran » par Israël pour sa série d’exécutions et de violations des droits humains alors qu’il était juge, a été averti des attaques imminentes d’Israël. Il a prêté serment au gouvernement deux jours après avoir obtenu le soutien du chef suprême, Ali Khamenei, après sa victoire électorale en juin et a promis de lever les sanctions strictes imposées par les États-Unis. Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, a déclaré que l’Occident a maintenant « atteint le point » où une attaque contre l’Iran est nécessaire. Israël a averti qu’il était « prêt » à frapper l’Iran jeudi lorsque le nouveau président iranien a prêté serment devant le parlement iranien à Téhéran.

Le ministre israélien de la Défense a averti : « Israël est prêt à attaquer l’Iran, oui.

“Nous sommes à un point où nous devons prendre des mesures militaires contre l’Iran. Le monde doit prendre des mesures contre l’Iran maintenant”, a-t-il ajouté.

Les commentaires de M. Gantz visaient à faire pression sur le Royaume-Uni et les États-Unis pour qu’ils adoptent une position plus dure à l’égard de l’Iran qui aille au-delà des protestations et des sanctions.

Cela survient après qu’un pétrolier a été arraisonné par des commandos de la marine iranienne cette semaine, risquant d’attiser davantage les tensions avec l’Occident.

M. Raisi a prêté serment au gouvernement deux jours après avoir obtenu le soutien du chef suprême, Ali Khamenei, après sa victoire électorale en juin et a promis de lever les sanctions strictes imposées par les États-Unis.

De nombreux Iraniens ont protesté contre l’assermentation de M. Raisi hier en raison de son passé sanglant.

Les forces aériennes israéliennes ont effectué des frappes aériennes au Liban pour la première fois en sept ans, en représailles à une série de roquettes tirées à travers la frontière sur Israël.

Le Liban a vu les frappes comme une « escalade » des hostilités tandis que les casques bleus de l’ONU ont demandé à Israël de se retenir.

L’armée de l’air israélienne s’est rendue sur Twitter hier pour expliquer les deux roquettes tirées sur Israël.

L’armée de l’air israélienne a tweeté : « Plus tôt dans la journée (jeudi), des roquettes ont été tirées du Liban sur le territoire israélien.

“En réponse… des avions de combat ont frappé les sites de lancement et les infrastructures utilisées pour le terrorisme au Liban à partir desquelles les roquettes ont été lancées.

« Une cible supplémentaire dans la zone à partir de laquelle des roquettes ont été lancées dans le passé a également été touchée. »

Les avions israéliens frappent souvent des cibles militantes palestiniennes à Gaza ainsi que des cibles présumées du Hezbollah ou iraniennes en Syrie.

Les attaques hostiles d’Israël peuvent provoquer d’autres conflits et, comme beaucoup pensent que l’Iran a développé des armes nucléaires, il y a lieu de se méfier.

Le programme d’armes nucléaires de l’Iran a fait l’objet de spéculations depuis qu’ils enrichissaient de l’uranium « au-delà de l’usage civil », pour développer des armes nucléaires.

