Iraola : « En deuxième mi-temps, nous avons davantage dominé »

L’entraîneur du Rayo Vallecano, Andoni Iraola, s’est adressé aux médias après la défaite de son équipe 2 à 1 au Bernabeu samedi soir.

Andoni a parlé des performances et des difficultés de son équipe, de l’arbitre et plus encore.

« Un bon début », a déclaré Andoni à propos de la performance de son équipe. « Nous ne savions pas comment le prolonger et dans l’une de ces hautes pressions, ils nous ont rattrapés. Dès leur premier but, ils étaient plus à l’aise. En deuxième mi-temps, nous avons eu plus de ballon et après le but, je pense que nous avons eu plusieurs occasions. Nous aurions pu égaliser, mais ils ont très bien défendu.

Ils nous ont pris dans de nombreuses transitions, et cela enlève votre confiance. Andoni continua. « Mais je pense qu’en deuxième mi-temps, nous avons plus dominé, avec plus de personnalité, même si cela ne nous a pas donné de tirer. »

Iraola était également au sujet d’un incident de pénalité potentiel pour son équipe, ainsi que des trois minutes de temps additionnel.

« Je peux difficilement vous parler du penalty », a déclaré Iraola. «De mon point de vue, ce serait de lancer une pièce en l’air parce que je dois la voir se répéter. Si le temps supplémentaire vous dérange un peu. Nous venions déjà de Séville, avec cinq arrêts n’ajoutant que deux minutes et aujourd’hui c’est pareil. Ce n’est pas une excuse, cela n’aurait probablement pas eu d’impact sur le tableau de bord.“