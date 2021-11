Iraola : « Il faut bien faire beaucoup de choses pour tirer quelque chose du Bernabéu »

L’entraîneur-chef du Rayo Vallecano, Andoni Iraola, s’est adressé aux médias avant le choc de son équipe contre le Real Madrid à l’Estadio Santiago Bernabeu samedi soir.

Iraola a parlé de la différence entre jouer contre Barcelone et le Real Madrid, Vinicius et Benzema, et plus encore.

« Il ne s’agit pas d’un ou deux détails. Nous devons faire très peu d’erreurs », a déclaré Iraola à propos du défi d’arrêter le Real Madrid. « que je dis toujours. Il faut bien faire beaucoup de choses pour tirer quelque chose du Bernabéu. Si vous les laissez faire et qu’ils trouvent des moments d’éclat, ils les ont. dans tous les jeux, ils sont différentiels ».

On a également demandé à Iraola comment était le joueur le plus important du Real Madrid.

« Il est impossible de se retrouver avec un seul joueur. » dit Iraola. «Ils ont de nombreux footballeurs qui sont les meilleurs au monde à leur poste. Peut-être que Benzemà et Vinicius ces derniers temps à cause de leur nombre, mais pratiquement à tous les postes, ils ont des joueurs d’élite.

Enfin, on a demandé à Iraola la différence entre jouer contre Barcelone et le Real Madrid.

« Ce sont des jeux complètement différents », a expliqué Iraola. « Tout d’abord, parce que nous allons manquer du soutien de tout notre peuple en n’étant pas à la maison. Mais pas seulement à cause de cela mais aussi à cause du rival, des conditions, du moment de la forme. Au final, jouer au Bernabéu, être un terrain plus grand, avec plus d’espaces, plus de va-et-vient… car là-bas il faut avoir plus de contrôle.“