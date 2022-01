Iraola retourne à Anduva

01/04/2022 à 20:00 CET

Le Rayo Vallecano affronte prudemment les 16es de finale contre Mirandés, équipe dirigée par Andoni Iraola il y a deux saisons et avec qui il a atteint les demi-finales de la Copa del Rey, une compétition dans laquelle il fonde de grands espoirs sur ce parcours.

Le Rayo arrive à la rencontre de coupe après avoir chuté contre l’Atlético de Madrid dans le « pire match de la saison », comme l’ont reconnu les joueurs et le staff technique à l’issue du duel, qui espèrent que le changement de compétition leur sera bon pour rafraîchir les idées en ce début d’année.

Dans ce match, Rayo a été conditionné par l’épidémie de covid qui a empêché quatre footballeurs de jouer et a fait que beaucoup d’entre eux sont arrivés à la réunion sans pratiquement s’entraîner, ce qu’ils espèrent n’affectera pas ce match de coupe.

La Coupe est un tournoi qu’Andoni Iraola aime beaucoup. En tant que joueur de l’Athletic Club de Bilbao, il a disputé trois finales et a perdu les trois avec Barcelone. En tant qu’entraîneur, avec Mirandés, il a atteint les demi-finales en 2020 et déjà au Rayo, la saison dernière, il a chuté au deuxième tour avec Barcelone.

Pour le onze de départ, il est fort probable qu’Iraola donnera l’occasion, comme contre Guijuelo et Bergantiños, à des joueurs qui ont quelques minutes, également forcées car lors du dernier match Isi Palazón, Oscar Valentín et Unai López et certains sont encore se remettre des séquelles du covid.

En tête, les Mirandés, qui ont atteint les seizièmes de finale après avoir d’abord éliminé San Roque de Lepe puis Lugo, tous deux en tant que visiteurs.

Lolo Escobar, entraîneur des Mirandés, continue avec la question de savoir sur combien de joueurs il peut compter. Pour le moment, sept joueurs continuent d’être testés positifs, mais le club effectue des tests quotidiens pour savoir si certains sont négatifs et peuvent être disponibles pour ce match.

En dehors de cette situation, Escobar a demandé aux supporters de « soutenir comme ils l’ont fait » contre Saragosse lors du dernier match de championnat, car « il faudra répondre aux exigences » du Rayo Vallecano.

Les files d’attente probables

Mirandés : Lizoain, Carreira, Capellini, Arroyo, Imanol García, Gelabert, Oriol Rey, Riquelme, Hassan, Marqués et Brugui.

Rayon Vallecano : Luca Zidane ; Mario Hernández, Catena, Mario Suárez, Kevin Rodrigues ; Andrés Martín, Pathé Ciss, Comesaña, Bébé ; Tréjo ; Guardiola.

Arbitre: José Luis Munuera Montero (Comité andalou).

Stade: Anduva.

Heure: 20h00.