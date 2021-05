Irate Don Lemon cesse d’appeler au licenciement du collègue de CNN Rick Santorum (Regarder) ⋆ .

Don Lemon exprime son dégoût pour Rick Santorum à Chris Cuomo sur CNN, le 3 mai 2021

*Don citron a eu un moment viral sur CNN lundi soir lors d’un échange avec Chris Cuomo à propos de leur collègue conservateur Rick Santorum, qui a fait les gros titres la semaine dernière pour avoir suggéré que les Amérindiens n’étaient pas culturellement pertinents dans la fondation de l’Amérique.

«Nous sommes venus ici et avons créé une ardoise vierge», a déclaré Santorum, 62 ans, à la fondation conservatrice Young America. «Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine.

«Il est né des gens qui sont venus ici pour rechercher la liberté religieuse de pratiquer leur foi, de vivre comme ils devraient vivre et d’avoir la liberté de le faire», a-t-il poursuivi.

Rick Santorum de CNN: «Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Je veux dire, il n’y avait rien ici. Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens, mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine »pic.twitter.com/EMxOEYDbg7 – Jason Campbell (@JasonSCampbell) 26 avril 2021

Cuomo avait Santorum dans son émission lundi pour s’expliquer. Après avoir joué le clip de ses commentaires ridicules, Cuomo a déclaré: “Cela semblait comme si vous essayiez d’effacer la diversité dans l’intérêt d’une droite chrétienne blanche.”

Santorum, un expert conservateur de CNN, a déclaré: «Non, non, non, non, non. Juste pour être clair, ce que je ne disais pas, c’est que la culture amérindienne – je me suis mal exprimé. Ce dont je parlais, c’est que, comme vous pouvez le voir dans la période préparatoire, je parlais de la fondation de notre pays. J’avais longuement parlé de la Constitution, de la Déclaration d’indépendance et des idées sous-jacentes, et je disais que nous avons en quelque sorte créé cela de nouveau, si vous voulez. Et je n’essayais pas de rejeter les Amérindiens. En fait, je les ai mentionnés parce que, oui, ils étaient ici et ont eu un impact. Vous avez raison. Ils ont un impact énorme, en particulier dans l’ouest et dans de nombreuses autres régions du pays, où ils ont un impact énorme sur la culture américaine. Je parlais – et je me suis mal exprimé à cet égard – je parlais de la fondation et des principes incarnés dans la fondation. Je ne le ferais jamais – et les gens ont dit que j’essayais de rejeter ce que nous avons fait aux Amérindiens, loin de là. La façon dont nous avons traité les Amérindiens était horrible.

Cuomo a repoussé le moonwalk de Santorum, affirmant que lui et les républicains avaient une histoire de «tabasser le petit gars».

“Vous avez fait cela avec l’homosexualité – en la comparant à la bestialité – le mariage homosexuel, les minorités”, a déclaré Cuomo, alors que Santorum secouait la tête et poussait un soupir audible. «Et il semble que ce soit le parti de votre parti maintenant, qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec ces Noirs, c’est pourquoi de graves problèmes arrivent. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces homosexuels. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens qui veulent des droits reproductifs. Ce ne sont pas nous. Ce ne sont pas nous. Nous avons créé ce pays. ”

“Tout ce que je peux dire”, a déclaré Santorum, “c’est que si vous écoutiez ce que j’ai dit avant votre question, la belle chose à propos des gens imparfaits qui ont rassemblé nos documents fondateurs, ils ont mis en place un dicton assez parfait, tous les hommes sont créés égaux et doté par un créateur de droits. Comme je l’ai déjà dit, nous avons des ennuis dans ce pays, et je suis d’accord qu’il y a des gens qui considèrent les gens comme d’autres, qui considèrent les gens comme moins que.

Cela nous amène à Don Lemon, qui est parti pendant près de deux minutes sur sa frustration sur les commentaires de Santorum et a tenté de revenir en arrière, mais était aussi proche d’appeler à son retrait de CNN… il est apparu.

Cuomo a déclaré à Lemon: «Nous sommes d’accord sur le problème. Quelle est la solution? Nous devons le découvrir.

Lemon a répondu: “Oh, j’ai une solution, mais de toute façon, pas ma décision.”

>> @ Réaction de DonLemon aux commentaires de Rick Santorum: «Je m’excuse auprès des téléspectateurs qui ont été insultés par cela. J’étais assis dans mon bureau, furieux, parce qu’il l’a fait tant de fois. Tant de fois… »pic.twitter.com/UD00zTalI7 – Brian Stelter (@brianstelter) 4 mai 2021

Lemon n’était pas le seul prêt à voir Santorum puni d’un chômage soudain. Dans un communiqué publié lundi, le président du Congrès national des Indiens d’Amérique Fawn Sharp a qualifié Santorum de «raciste dérangé et embarrassant qui déshonore CNN et toute autre société de médias qui lui fournit une plate-forme.»

“Diffuser quelqu’un avec ses opinions sur le génocide amérindien n’est fondamentalement pas différent de mettre un nazi pur et simple à la télévision pour justifier l’Holocauste”, a déclaré Sharp. «Toute organisation médiatique grand public devrait le renvoyer ou faire face au boycott de plus de 500 nations tribales et de nos alliés de partout au pays et dans le monde.»

Jaime Harrison, le président du Comité national démocrate, a qualifié les remarques de Santorum de «déchets chauds», marquant CNN dans son tweet.