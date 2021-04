IRB Infrastructure remporte un projet routier d’une valeur de Rs 828 crore de NHAI dans l’Himachal Pradesh

À la réception de l’attribution du projet, le carnet de commandes de l’IRB s’élève à Rs 14,509 crore.

IRB Infrastructure Developers Limited (IRB) a reçu une lettre d’attribution pour un projet de Rs 828 crore dans l’état de l’Himachal Pradesh de la National Highways Authority of India (NHAI). À la réception de l’attribution du projet, le carnet de commandes de l’IRB s’élève à Rs 14 509 crore, selon un rapport de PTI. La lettre d’attribution a été reçue par l’IRB de NHAI pour le projet de réhabilitation et de mise à niveau vers la configuration à quatre voies et le renforcement de la frontière du Punjab / Himachal Pradesh de NH 20 (nouveau NH 154) de la section de Pathankot à Mandi dans l’Himachal Pradesh sur Hybrid Annuity Mode (HAM), a déclaré la firme dans un dossier réglementaire à la BSE. Il a en outre mentionné qu’avec cela, le total des projets gagnés au cours de l’exercice qui vient de se terminer valait Rs 5 004 crore.

Selon Virendra D Mhaiskar, président et directeur général de l’IRB, la société est heureuse de recevoir la lettre d’attribution de NHAI, la deuxième en l’espace de deux jours; et entamer le nouvel exercice 2021-2022 sur une note positive. La société a maintenant un carnet de commandes robuste de plus de Rs 14 500 crore offrant une forte visibilité des revenus pour les années à venir, qui se renforcera encore avec de nouvelles victoires. Mhaiskar a également déclaré qu’il était en outre encourageant de noter une tendance accrue à l’égard des projets de construction, d’exploitation et de transfert (BOT) de la part des autorités routières. Avec une base d’actifs de plus de Rs 54000 crore dans dix États de la société mère ainsi que deux InvIT, IRB prétend être le plus grand développeur de routes à péage et d’autoroutes privées en Inde.

L’IRB a déclaré avoir une solide expérience dans la construction de plus de 12 975 kilomètres de voies à travers l’Inde en deux décennies et avoir la capacité de construire plus de 500 kilomètres en un an. Il détient environ 20% de part dans le prestigieux projet Golden Quadrilateral du pays, qui est le plus grand de tous les développeurs privés d’infrastructures en Inde. À l’heure actuelle, le portefeuille d’IRB Group (y compris privé et public InvIT) compte jusqu’à 23 projets qui comprennent 19 projets BOT, un Toll Operate Transfer (TOT) et trois projets hybrides en mode de rente (HAM).

