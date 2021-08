IRCTC Dakshin Darshan : visitez Tirupati, Rameshwaram, Madurai, Kanyakumari, Shirdi et plus ; vérifier les détails du paquet

Le train touristique spécial pèlerin partira de Rewa le 4 décembre 2021.

Forfait IRCTC Dakshin Darshan: Dévots, vous pouvez désormais rendre hommage au temple Tirupati Balaji, au temple Meenakshi, au temple Shiva, au temple Sai et plus encore avec le forfait Dakshin Darshan de l’IRCTC. La Indian Railway Catering and Tourism Corporation propose un forfait Dakshin Darshan avec Shirdi et Shanishignapur avec le service de train Pilgrim Special Tourist. Le forfait tout compris de 9 nuits/10 jours couvrira diverses destinations emblématiques de l’Inde du Sud, notamment Tirupati, Rameshwaram, Madurai, Kanyakumari, Shirdi et Shanishignapur. Le train touristique spécial pèlerin partira de Rewa le 4 décembre 2021.

Selon l’IRCTC, les gares d’embarquement et de débarquement du voyage comprennent Rewa, Damoh, Katni Murwara (KMZ), Satna, Saugor (SGO), Ganj Basoda, Hoshangabad, Bina, Vidisha, Habibganj, Itarsi. La catégorie Standard (SL) coûtera Rs 9 450 par personne et la catégorie Confort (3AC) coûtera Rs 15 750 par personne. Les passagers qui souhaitent profiter de ce voyage organisé peuvent réserver leurs billets en ligne sur le site officiel de l’IRCTC (www.irctctourism.com). Outre la réservation en ligne, les passagers peuvent également réserver leurs billets via les bureaux de zone de l’IRCTC, les bureaux régionaux ainsi que le centre de facilitation touristique.

Le forfait tout compris comprendra les billets de train, l’hébergement, les repas végétariens purs (y compris le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner), l’assurance voyage, les dispositions de sécurité pour chaque entraîneur de train (sans armes), un responsable de l’IRCTC dans le train en tant que surintendant de train, accompagnateurs de tournée pour informations et annonces ainsi que les transferts routiers non climatisés sur base SIC. Cependant, le forfait IRCTC Dakshin Darshan n’inclura pas les frais d’entrée aux monuments, les frais de service du guide touristique, les articles de nature personnelle, c’est-à-dire les médicaments, la blanchisserie, etc., et tous les autres services qui ne sont pas mentionnés dans les inclusions du forfait.

Conformément à sa politique d’annulation, Rs 250 par personne sera déduit en cas d’annulation jusqu’à 15 jours, 25% du coût sera déduit en cas d’annulation jusqu’à 8 à 14 jours, 50% du coût sera déduit en cas d’annulation jusqu’à 4 à 7 jours, et aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation moins de quatre jours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.