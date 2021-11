IRCTC Dekho Apna Desh : le premier train du circuit Ramayana est parti de Delhi ; voir les photos ici

Le train conduira les touristes à Delhi, Janakpur, Ayodhya, Sitamarhi, Varanasi, Prayag, Nasik, Chitrakoot, Hampi et Rameshwaram.

Forfait IRCTC Shri Ramayana Yatra: Le premier train du circuit Ramayana de l’IRCTC est parti de la gare Safdarjung de Delhi le 7 novembre 2021 avec 132 touristes à bord. Un effort innovant des chemins de fer indiens, le train touristique de luxe à courant alternatif «Dekho Apna Desh» emmènera les passagers visiter des lieux importants liés à la vie de Lord Shri Ram comme Ayodhya, Chitrakoot, Sitamarhi, etc. en 17 jours. Le forfait Shri Ramayana Yatra de l’IRCTC est de 16 nuits / 17 jours du 07 novembre au 12 décembre. Le train emmènera les touristes à Delhi, Janakpur, Ayodhya, Sitamarhi, Varanasi, Prayag, Nasik, Chitrakoot, Hampi et Rameshwaram.

Selon l’IRCTC, en classe 1AC, l’occupation simple coûte 1 12 955 Rs ; l’occupation double coûte Rs 1 02095; l’occupation triple coûte Rs 1 02095; l’occupation pour enfant avec lit coûte Rs 93 335; l’occupation pour enfant sans lit coûte Rs 91,185. En classe 2AC, l’occupation simple coûte Rs 93 810; l’occupation double coûte Rs 82 950; l’occupation triple coûte Rs 82 950; l’occupation pour enfant avec lit coûte Rs 74 185; l’occupation pour enfant sans lit coûte Rs 72 040.

Le circuit de Ramayana est l’un des circuits cruciaux identifiés dans le cadre du « Swadesh Darshan Scheme » du gouvernement indien.

Le voyage organisé IRCTC, Shri Ramayana Yatra par le train touristique Dekho Apna Desh Deluxe AC couvrira le voyage en train, huit nuits dans la catégorie de luxe disponible, huit nuits dans les autocars respectifs pendant le voyage en train de nuit, des repas végétariens à bord du train (sera servi dans les restaurants ferroviaires), tous les transferts ainsi que les visites touristiques dans des véhicules climatisés, l’assurance voyage pour les passagers, les repas végétariens hors bord dans des hôtels de bonne qualité, la sécurité dans le train, les responsables de tournée IRCTC pour l’assistance nécessaire.

L'IRCTC a également déclaré qu'une dose complète de vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour les invités / passagers de 18 ans ou plus.

