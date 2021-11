IRCTC et Truecaller se donnent la main ! Le numéro d’assistance téléphonique intégré des chemins de fer indiens 139 est maintenant vérifié ; Qu’est-ce que cela signifie

Désormais, les personnes qui appellent le numéro 139 de la ligne d’assistance verront un logo de badge d’entreprise vérifié vert.

IRCTC et Truecaller se donnent la main pour assurer une communication vérifiée ! Afin de réduire les activités frauduleuses, la branche billetterie électronique et restauration des chemins de fer indiens, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) a conclu un partenariat avec la plate-forme d’identification de l’appelant Truecaller pour garantir aux passagers que les communications critiques telles que les détails de la réservation ainsi que Le statut PNR n’est délivré que par la société de billetterie électronique et personne d’autre. Avec cette décision, le numéro d’assistance téléphonique intégré des chemins de fer indiens – 139, qui est utilisé quotidiennement par des milliers d’Indiens, est désormais vérifié par les solutions Truecaller Business Identity, selon un rapport d’IE.

La société a déclaré que les personnes qui appellent le numéro d’assistance téléphonique 139 verront un logo de badge d’entreprise vérifié vert. En plus de cela, la société a mentionné que les en-têtes de message SMS vérifiés garantiraient que les clients ou les passagers sachent qu’ils reçoivent la communication sur leurs réservations de billets et d’autres détails de voyage uniquement de l’IRCTC et de personne d’autre. De plus, l’icône de la coche vérifiée verrouillera désormais le nom de la marque Indian Railways ainsi qu’une photo de profil sur Truecaller, offrant une expérience client plus sûre aux passagers et réduisant les risques de fraude.

Selon Rajni Hasija, président et directeur général de l’IRCTC, la société est ravie de travailler sur cette nouvelle initiative avec Truecaller. Grâce à cet engagement, l’IRCTC a fait un pas en avant en rendant les canaux de communication de la société avec les clients plus robustes, fiables et sûrs grâce à la collaboration technique avec Truecaller, renforçant ainsi la confiance avec ses clients.

En 2007, l’IRCTC a lancé les 139 services d’enquête et d’assistance téléphonique avec Bharat BPO Services comme partenaire technique du projet. Chaque jour, le numéro d’assistance reçoit environ 2 lakhs d’appels concernant la réservation, l’arrivée et le départ du train, ainsi que des demandes concernant les soins médicaux, la sécurité ainsi que d’autres besoins particuliers.

