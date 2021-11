IRCTC Festival Special: Indian Railways va faire circuler des trains Chhat entre les gares terminales de Bhagalpur et d’Anand Vihar

Le quota Tatkal n’est pas disponible dans ces trains spéciaux du festival Chhat.

Trains spéciaux du festival IRCTC Chhat : vivez un voyage en train confortable et pratique du Bihar à Delhi pendant ce festival Chhat ! Dans le but d’éviter un afflux supplémentaire de passagers ferroviaires pendant ce festival Chhat, Indian Railways a annoncé plusieurs services de trains spéciaux pour le festival. Selon un communiqué publié par Eastern Railways, le chemin de fer zonal fera circuler trois trains entièrement spéciaux entre la gare de Bhagalpur à Bihar et la gare d’Anand Vihar Terminal à Delhi. La zone ferroviaire de l’Est a également mentionné que le quota Tatkal n’est pas disponible dans ces trains spéciaux du festival Chhat. Voici le programme complet de ces trains spéciaux du festival ainsi que leurs horaires et arrêts :

Numéro de train 09755, 04577 et 01689 Bhagalpur – Anand Vihar Terminal Chhat Les trains spéciaux partiront de la gare de Bhagalpur à 17h30 le 12 novembre 2021 (vendredi), 13 novembre 2021 (samedi) et 14 novembre 2021 (dimanche) respectivement pour atteindre Gare d’Anand Vihar Terminal à 17h45 le lendemain. En route, les services de train spécial du festival Chhat s’arrêteront aux gares de Sultanganj et Jamalpur au-dessus de la juridiction du chemin de fer de l’Est. Pour ces trains spéciaux, la réservation des billets est disponible à partir du 10 novembre 2021 aux guichets PRS ainsi qu’en ligne sur le site Internet de l’IRCTC. En plus du tarif postal / express, des frais spéciaux seront facturés, a déclaré Eastern Railways. La réservation de billets concessionnels n’est pas autorisée, a ajouté le chemin de fer zonal.

Le 08 novembre 2021, la zone ferroviaire de l’Est avait publié une déclaration mentionnant que pour « Ganga Bath » et « Dandy » à l’occasion de la sainte Chhat Puja le soir du 10 novembre 2021 ainsi que le matin du 11 novembre 2021, Circular Railway les services ferroviaires devaient être réglementés de 13h00 du 10 novembre 2021 (mercredi) à 15h00 du 11 novembre 2021 (jeudi).

