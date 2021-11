IRCTC, HDFC, Vodafone Idea, Future Retail, Dr Reddy’s Lab, IDFC First Bank actions en bref

Les analystes techniques ont déclaré que le marché avait subi une forte correction, car les valorisations étirées et les indices mitigés d’autres indices asiatiques ont donné aux investisseurs une autre raison de réduire leurs avoirs. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient lundi à 34 points ou 0,19% à 17 784 sur la bourse de Singapour, suggérant une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50. Au cours des trois derniers jours, les investisseurs boursiers ont perdu plus de 6,15 lakh de richesse crore alors que le marché baissait au milieu d’indices mondiaux faibles et de ventes persistantes par des fonds étrangers. Les analystes techniques ont déclaré que le marché avait subi une forte correction, car les valorisations étirées et les indices mitigés d’autres indices asiatiques ont donné aux investisseurs une autre raison de réduire leurs avoirs. « Après une correction consécutive, l’indice de référence Nifty a formé une longue bougie baissière qui suggère clairement la poursuite de la faiblesse dans un avenir proche. Nous sommes d’avis que la tendance à court terme reste faible en raison de la situation de survente sur le marché. La configuration hebdomadaire des transactions suggère que 17800 serait l’obstacle immédiat pour Nifty », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

IRCTC, Tata Motors, Relaxo Footwear : Sociétés cotées à l’ESB telles que Housing Development Finance Corporation (HDFC), Tata Motors, IRCTC, Aditya Birla Capital, Bajaj Consumer Care, Bayer Cropscience, Chambal Fertilizers & Chemicals, Indian Railway Finance Corporation, JBF Industries, Kalyani Steels, Lux Industries, Man Infraconstruction, Mold-Tek Technologies, Mold-Tek Packaging, Nilkamal, Parag Milk Foods, Punjab & Sind Bank, Relaxo Footwears, Rolta India, Rupa & Company, Shipping Corporation of India, Sun Pharma Advanced Research Company, Star Cement, Sterling Tools, Tata Motors – DVR, Venky’s (Inde) et VRL Logistics, entre autres, devaient annoncer leurs résultats trimestriels de juillet à septembre.

Banque DCB : Le secteur privé DCB Bank a annoncé samedi une baisse de 21% de son bénéfice net à Rs 64,94 crore au cours du trimestre clos en septembre 2021 de cet exercice.

Première banque IDFC : IDFC First Bank a signalé samedi une augmentation de près de 50% de son bénéfice net autonome à Rs 151,74 crore pour le trimestre clos en septembre 2021, l’efficacité de la collecte dépassant les niveaux d’avant COVID.

Société d’investissement et de financement Cholamandalam : Cholamandalam Investment and Finance Company a enregistré un bénéfice autonome de Rs 606,54 crore pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021, a annoncé samedi la société.

Kirloskar Industries : La société de production d’énergie éolienne Kirloskar Industries a annoncé samedi une augmentation de 79% du bénéfice net consolidé des activités poursuivies à Rs 134,72 crore pour le trimestre de septembre 2021-2022 grâce à des revenus plus élevés.

Idée Vodafone : Vodafone Idea a informé vendredi le ministère des Télécommunications (DoT) de son acceptation du moratoire de quatre ans pour le paiement de ses cotisations de revenu brut ajusté (AGR).

Commerce de détail futur : Vendredi, la Haute Cour de Delhi a rejeté le plaidoyer de Future Retail demandant une suspension de l’ordonnance du tribunal d’arbitrage de Singapour du 21 octobre qui refusait d’autoriser Future Group à aller de l’avant avec son accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail.

Actions du Groupe Adani : Le groupe Adani a annoncé vendredi avoir pris une participation minoritaire dans Cleartrip, un agrégateur de voyages en ligne (OTA) détenu et exploité par le grand e-commerce Flipkart. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Laboratoires du Dr Reddy : La société a déclaré un bénéfice consolidé après impôts de Rs 992 crore, en hausse de 30% par rapport à Rs 762 crore. Les revenus ont augmenté de 18% à Rs 5 763 crore pour le trimestre, contre Rs 4 897 crore à la même période l’année dernière.

